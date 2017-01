Heinfels – Die Lebensmittelkette Hofer will im Gewerbegebiet von Heinfels einen neuen Markt errichten. Er soll neben den Südtiroler Firmen Hotex, einer Großwäscherei, und der Loacker-Waffelproduktion entstehen. Der Markt soll die Standardgröße von knapp unter 600 Quadratmetern Verkaufsfläche aufweisen. Zusätzlich plant ein Kooperationspartner der Hofer KG, die FE-Trading GmbH, eine Automatentankstelle für Pkw auf demselben Areal. Die Bauverhandlung ist für den 25. Jänner angesetzt. Damit entsteht in Heinfels eine ähnliche Markt-Tankstellen-Kombination, wie es sie bereits in Nußdorf-Debant gibt.

Die Hofer KG betreibt in Sillian einen Markt – nur wenige Kilometer vom neuen Standort entfernt. Dem Vernehmen nach geht das Geschäft dort sehr gut, meint der Heinfelser Bürgermeister Georg Hofmann. Und zwar vor allem dank vieler Südtiroler Kunden. Das soll auch der Grund für den zweiten Markt im Einzugsgebiet des Südtiroler Pustertals sein. (co)