Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Die Marktgemeinde Jenbach hat das Vergaberecht für 1228 Wohnungen, davon sind 136 Wohnungen im Gemeindeeigentum“, stellte BM Dietmar Wallner beim schon traditionellen Neujahrsempfang fest. Und er verwies auf die derzeit rege Bautätigkeit in der Unterländer Gemeinde. Im heurigen Budget wären erstmals Mittel für die Gestaltung der unteren Achenseestraße bereitgestellt. In der Postgasse soll ein Generationencafé eingerichtet werden. „Beschäftigen wird uns auch noch die Verkehrsberuhigung in der Schießstandstraße. Wir werden ein Konzept erarbeiten, um die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit auf die erlaubten 30 km/h zu verringern“, kündigte Wallner an. Die Kasbachverbauung und der Neustart des Veranstaltungszentrums seien ihm große Anliegen. Dass ein neues Rüstfahrzeug den Fuhrpark der Feuerwehr, die im Vorjahr 3089 Arbeitsstunden erbrachte, verstärken wird, sei ein großes Plus. Die erste Gemeindepartnerschaft wird Jenbach im Juni mit der kleinen Gemeinde Posina im Pasubio-Gebiet eingehen.

Den Ehrenring der Marktgemeinde überreichte BM Wallner an die ehemaligen Vizebürgermeister Andreas Lackner und Mirjam Dauber, die sich mit viel Engagement um ihre Heimatgemeinde verdient gemacht hatten. Das Jugendsportehrenzeichen verleiht die Gemeinde der Judokämpferin Adriana Krapf, mit dem Sportehrenzeichen in Gold wurden die Turnerin Christina Meixner, die Badminton-Spezialisten Alexander Moser und Daniel Pesserer sowie Peter Zwerger, der sich seit Jahrzehnten im Wintersportverein engagiert, ausgezeichnet.