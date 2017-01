Von Simone Tschol

Breitenwang – Die Vereinigung Österreichischer Peacekeeper zählt bundesweit rund 2000 ehemalige und noch aktive Blauhelme als Mitglieder, tirolweit sind es rund 160. Sie dient in erster Linie dazu, den Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern internationaler Friedenseinsätze zu fördern. „Früher war das ja nicht so einfach, den Kontakt zu Kollegen zu halten, mit denen man im Ausland stationiert war. Im Zeitalter von Smart­phone und Facebook ist das viel einfacher“, weiß Gerhard Dujmovits, geschäftsführender Landesleiter der Peacekeeper, über den Gründungsgedanken zu berichten.

Auch zahlreiche Außerferner waren bereits als Blauhelme im Einsatz, keiner von ihnen jedoch Mitglied bei den Peacekeepern. Bis Markus Zimmer jetzt den „Friedensstiftern“ beitrat. Für den heute 37-jährigen Breitenwanger war schon in frühester Jugend klar: „Ich will einmal UNO-Soldat werden.“ Gesagt, getan. Zweimal war Zimmer bereits im Ausland stationiert. Im Winter 2000/01 ging’s auf die Golanhöhen. „Unsere Aufgabe war es dort zu beobachten, ob sich die syrische Seite an das Waffenstillstandsabkommen mit Israel hält“, erzählt Zimmer. Neben den Beobachtungen und Patrouillengängen barg vor allem der Alltag am Stützpunkt „Hermon Hotel“ so seine Herausforderungen. Denn ein Blick in Zimmers Fotoalbum verrät, außer dem Namen hat die Unterkunft dort rein gar nichts mit einem Hotel gemeinsam. „Das Quartier liegt auf 2814 m Seehöhe, am Gipfel des Hermon, dem höchsten Berg im arabischen Raum und ist im Winter für Schneestürme berüchtigt“, beschreibt Dujmovits, selbst mehrmals am Golan stationiert, die Lage dort. Zimmer: „Wir haben einen milden Winter erwischt. Aber die Schneestangen, die den Wegrand markieren, sind dort nicht umsonst sechs bis sieben Meter hoch.“ Auch Presseoffizier Franz Köfel, der am Donnerstag gemeinsam mit Dujmovits ins Außerfern kam, weiß aus eigener Erfahrung: „Minus 25 Grad sind dort keine Seltenheit, und wenn die Tür zugeschneit ist, muss man über den Lüftungsschacht raus.“

Zimmer, der die Freizeit dazu nutzte, die Kultur in Syrien und Israel näher kennen zu lernen, nahm viele Eindrücke vom Golan mit nach Hause. Auch von seinem zweiten Auslandseinsatz im Kosovo: „Dort waren wir, anders als am Gola­n, bis an die Zähne bewaffnet und haben gesehen, was Krieg anrichtet.“

2004 rüstete Zimmer ab: „Das Bundesheer wurde zu Tode gespart. Ich habe Wasserfarben von zu Hause mitgenommen, damit wir uns tarnen können, und wir sind mit Postbussen zu Übungen gefahren. Da wollte ich einfach nicht mehr.“ Die Freundschaften zu anderen Blauhelmen will er aber pflegen. Und ganz lässt ihn die UNO nicht los: „Ich habe mich jetzt zur Miliz gemeldet. Mal schauen, was rauskommt.“

Dujmovits und Köfel hoffen, „dass noch mehr Außerferner Blauhelme den Peacekeepern beitreten“. Sie waren kürzlich quasi auf Werbemission im Bezirk. Interessierte finden alle Informationen und Kontaktdaten im Internet unter www.peacekeeper.at.