Von Michael Mader

Kufstein – Ein fahrender Blumentrog, das klingt lustig, ist in Kufstein aber durchaus ernst gemeint. Stadtrat Stefan Hohenauer denkt derzeit darüber nach, diesen am Oberen Stadtplatz, am Anfang der Fußgängerzone, installieren zu lassen. Hintergrund ist ein derzeit defekter versenk- und fernsteuerbarer Poller, der seit Einführung der Fußgängerzone dort über die Einfahrt „wacht“.

Was der Poller nämlich gar nicht mag, ist Feuchtigkeit. Auch wenn jemand leicht dagegen fährt, ist das etwa 17.000 Euro teure Gerät meist „verstimmt“. Das hat zur Folge, dass der dermaßen empfindliche Poller unzählige Male repariert werden musste und die halbe Zeit ausfällt. Sehr zum Ärger von Lieferanten, aber auch von Personen, die durch die Fußgängerzone zu ihren Parkplätzen müssen.

Nachdem auch derzeit wieder ein Absperrgitter den Poller ersetzt, ist die Diskussion über einen Austausch neu entflammt. Zudem wurden den Verantwortlichen neue Varianten aufgezeigt, die eine Kufsteiner Firma vertreibt. Hohenauer: „Einerseits ein neuer Poller, der inklusive Abbau des alten auf etwa 14.000 Euro kommt, oder eben die Blumentrog-Variante zum Preis von ca. 12.000 Euro.“ Wobei Letztere laut Hohenauer sowohl schwenkbar als auch „fahrbar“ erhältlich ist. Da sich die Elektronik nicht unter der Erde befindet, soll die Absperrung auch nicht so empfindlich sein, zudem sei ein Blumentrog vom Aussehen her auch gefälliger.

Hohenauer möchte die Varianten nun im Bauausschuss besprechen. Ihm schwebt ein Austausch vor, wenn der Obere Stadtplatz in eine Shared-Space-Zone umgebaut wird.