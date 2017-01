Tannheimer Tal – In den letzten Tagen wurde das Tannheimer Tal mit ergiebigen Schneefällen belohnt, und die tiefen Temperaturen bewahren das winterliche Vergnügen. Somit ist der Ski-Trail Tannheimer Tal – Bad Hindelang gesichert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er ein absoluter Höhepunkt der Wintersaison im Tannheimer Tal, eine Kultveranstaltung für Langläufer aller Leistungsklassen und mit 1500 Teilnehmern die größte grenzüberschreitende Langlaufveranstaltung in Österreich und Deutschland.

Dieses Jahr findet er vom 27. bis 29. Jänner statt und bietet Strecken für Skater und für klassische Läufer sowie ein attraktives Rahmenprogramm. Das gefällt auch Olympia-Silbermedaillengewinner Peter Schlickenrieder, der den Teilnehmern vor und während des Ski-Trails mit Tipps bezüglich Technik und Ausrüstung zur Seite steht. Erstmals wird der Lauf heuer auch in der „Austria-Loppet“-Serie gewertet. „Das Besondere am Ski-Trail ist, dass er für Profis genauso gut geeignet ist wie für wenig erfahrene Freizeitsportler“, sagt Peter Schlickenrieder. Er ist seit vielen Jahren als feste Größe beim Langlauf-Event dabei. „Hier hast du eine ungewöhnlich große Auswahl an Wettkampfstrecken – von der 13 Kilometer kurzen Variante in der klassischen Technik bis zur richtig langen Kante, dem Skating-Ski-Trail über 60 Kilometer, die in einer Schleife durch das ganze Tannheimer Tal und über Unterjoch und Oberjoch führt. Traumhaft und eine richtige Challenge zugleich“, ergänzt Schlickenrieder. Das Tal bietet einen flachen und breiten Talgrund. Dazu kommen kupierte Geländepassagen hinauf zum Oberjoch, welche sportlich sehr anspruchsvoll sind. Und obwohl der Ski-Trail bereits mehr als 20 Jahre besteht, hat er offenbar nichts an Faszination verloren.

Neu ist die Aufnahme des grenzüberschreitenden Langlaufwettbewerbs in die „Austria-Loppet“-Volkslanglaufserie, wo die acht größten Läufe Österreichs zusammengefasst sind.

Ein erstes Highlight bietet der Technik-Parcours für den Nachwuchs am Freitag. Dieser wird um 16.30 Uhr bei Flutlicht und Fackellicht gestartet. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren bewegen sich im Funpark auf einem Parcours mit spielerischen, technischen und koordinativen Stationen und Übungen. Samstag ist dann der Tag der klassischen Technik. Ab 10 Uhr geht es auf die 13 und 33 Kilometer lange Strecke quer durch das Tal. Nachmittags findet der Mini-Ski-Trail über 2 und 4 Kilometer statt. Am Sonntag ab 10 Uhr fällt der Startschuss für die drei Rennen in der Skating-Technik. Im Massenstart gehen die Teilnehmer der 60 Kilometer als Erste auf die Strecke, dann folgen die Läufer für die 36 und 19 Kilometer. Der sportliche Höhepunkt ist natürlich die 60-Kilometer-Version mit beeindruckenden Aussichten. Doch diese müssen sich die Athleten hart erarbeiten. Gute 500 Höhenmeter sind zu absolvieren. Neben den selektiven Anstiegen sind auch flotte Abfahrten mit von der Partie. „Viele Volksläufer nützen die kürzeren Strecken über die 19 bzw. 36 Kilometer, denn hier steht der Genuss im Vordergrund. Sport treiben mit Gleichgesinnten ist das Motto“, weiß OK-Chef Michael Keller. (TT, fasi)