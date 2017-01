Prutz, Zams, Pians – Auch Biber wissen zu schlemmen. Aufmerksame Beobachter haben schon bemerkt, dass die tierischen Holzfäller unweit von Prutz Sonderschichten eingelegt haben. Im Winter ernähren sie sich von der Rinde und den Ästen der Bäume, die sie umnagen. Nachdem es im Herbst 2015 so schien, als wären die Biber nach den Umbauten am Kraftwerk in der Runserau verschwunden, sind nun wieder deutliche Spuren vorhanden. Es dürften mehrere Tiere sein, betont Biberbeauftragte Monika Eder, die sich über die Neuankömmlinge freut. Im Herbst kam leider wieder ein Exemplar im Bereich des Gewerbegebiets unter die Räder. Die Population im Bezirk Landeck ist stabil – wächst sogar leicht an. Ein weiteres Revier findet sich bei Zams. Eine kleine Sensation gibt es in Pians. Dort hat sich ein Jungbiber an der Sanna mitten im Dorf niedergelassen. (mr)