Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – In Vorarlberg wurden Fälle nachgewiesen, in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark. 18 europäische Staaten sind von der Geflügelpest betroffen, der Virus H5N8 hat sich zuletzt massiv ausgebreitet. Eine Entwicklung, die das Gesundheitsministerium dazu bewegte, für das ganze Bundesgebiet Schutzmaßnahmen zu verordnen. Auch dort, wo kein Fall von Vogelgrippe nachgewiesen wurde, wie in Tirol: Hier müssen 150.000 Hühner vorbeugend auf unbefristete Zeit im Stall bleiben. Insgesamt 4071 Geflügelhalter sind betroffen, auch jene, die sich aus Liebhaberei eine Henne im Schuppen halten.

Die Maßnahme sei zwar nicht ungerechtfertigt, wie Stefan Hörtnagl von der Landwirtschaftskammer meint. Aber doch obsolet. Denn: „Keine halbwegs vernünftige Henne bleibt derzeit längere Zeit draußen.“ Es sei zu kalt, und Futter gebe es im Schnee auch keines zu finden. Da die meisten Viren über den Kot der Zugvögel übertragen werden, reiche eine Überdachung der Gehege als Schutz außerdem gar nicht aus: „Da müsste man schon Ställe aus Glas bauen, um eine Übertragung völlig auszuschließen.“

Trotzdem seien die heimischen Geflügelbauern seit Monaten wachsam: Regelmäßig werden Proben gezogen und untersucht. Im Vergleich zu östlichen Bundesländern gibt es in Tirol keine riesigen Betriebe, in denen sich Infektionen besonders schnell ausbreiten. Der Schaden aber sei in jedem Fall groß, selbst wenn Tirol weiterhin von der Vogelgrippe verschont bleiben sollte. Hörtnagl, der die Tiroler Geflügelhalter informiert und berät, geht davon aus, dass wegen einer gewissen Verunsicherung Eier- und Geflügelfleischabsatz merklich zurückgehen werden, auch wenn der Verzehr ungefährlich sei. „Es wurde oft untersucht, ob sich die Krankheit auf Menschen überträgt. Es gibt keinen einzigen Fall.“ Große finanzielle Einbußen hätte auch eine Stallpflicht zur Folge, die länger als drei Monate dauert: Innerhalb dieses Zeitraums dürfen die Eier weiterhin als Freilandeier um einen höheren Preis verkauft werden. Danach müssten sie billiger abgegeben, die Kartons um­etikettiert werden. In Tirol sind die Hälfte der Produzenten Biobetriebe mit freilaufenden Hühnern.

„Die österreichweit verhängte Stallpflicht für alle Geflügelhalter ist wieder einmal ein Schnellschuss von Vertretern der Geflügelwirtschaft, der Landwirtschaftskammern und der Agentur für Ernährungssicherheit AGES“, kritisiert Markus Rabl, Biobauer in Volders und Obmann der Tiroler Bioeiererzeuger. „Weil im Burgenland ein Schwan stirbt, werden unter dem Deckmantel ,Vorsichtsmaßnahme‘ österreichweit alle Freilandhühner in die Ställe befohlen“, ärgert er sich. Obwohl der Virus H5N8 vermutlich von Zugvögeln verbreitet werde, stelle sich niemand die Frage, wo diese im Jänner eigentlich seien. Um kein Risiko eingehen zu müssen, würden diese „Schreibtischtäter“, die kaum mit freilaufenden Lebewesen zu tun hätten, die Stallpflicht verordnen.

Seiner Meinung nach würde es reichen, um die betroffenen Gebiete eine Sperrzone zu verhängen. Im Hinblick darauf, dass der Geflügelvirus nicht auf Menschen übertragbar sei, handle es sich um eine unverhältnismäßige Reaktion. Für die Hühner stelle die Stallpflicht kein Problem dar: „Unsere Form der Haltung legt von Haus aus größten Wert auf das Wohl der Tiere. Die Ställe bieten auch mit geschlossenem Auslauf großzügige Bewegungsmöglichkeiten.“ Auch Alpenzoo-Kurator Dirk Ullrich sieht derzeit keine „realistische Chance“ der Übertragung. „Das Ganze ist sehr überzogen – gerade jetzt, wo gar keine Zugvögel unterwegs sind“, meint der Biologe. Sehr wohl gefährlich sei es aber, wenn viele Tiere längere Zeit auf engem Raum gehalten werden müssen. Auch der Alpenzoo ist betroffen: Die Hühner vom Schaubauernhof müssen im Stall bleiben, der Ententeich wird mit einem Netz gesichert.