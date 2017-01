Von Claudia Funder

Lienz – Was für Anfang Dezember angepeilt war und wegen Schneemangels verschoben werden musste, findet nun seine Austragung: die 4. Auflage des Austria Skitourenfestivals. Vier Tage lang, von 26. bis 29. Jänner, dreht sich alles um eine Sportart, die sich steigender Beliebtheit erfreut. Waren sie noch vor etlichen Jahren quasi exotische Hardliner unter den Alpinisten, weiß man sich seitens des Tourismus längst um die Skitourengeher zu bemühen. TVB-Obmann Franz Theurl ortet ein „Riesenpotenzial. Wir sind gut beraten, als Outdoordestination an diesem Thema dranzubleiben.“

Mit dem Festival wird einmal mehr gezielt auf die Themen Entschleunigung und Sicherheit gesetzt, denn das Naturerlebnis alleine zu servieren, wäre kurzsichtig. Auf den so genannten „Skitourensafaris“, die an allen vier Tagen angeboten werden, wird es auch heuer Sicherheitsinstruktionen und hilfreiche Tipps durch Profis geben. „Wir wollen vor allem jene ansprechen, die noch nicht so affin sind“, verrät Theurl. „Sie können mit dem Skitourenführer auch in Gelände gehen, in die sie sich alleine nicht hineintrauen würden.“

Die Zielgruppe der Skitourengeher sei für Osttirol sehr interessant, da viele dieser Gäste Akademiker sind und bereit, hier Geld auszugeben.

Die Outdooraktivitäten des Festivals sind gesichert, die genauen Tourenverläufe werden derzeit noch getestet und nächste Woche bekannt gegeben, erklärt Franz Theurl.

Einblick in die Trendsportart bietet aber auch das Programm im Lienzer Stadtsaal. Eines der Highlights ist der sehr persönlich gestaltete Vortrag „Bergsüchtig“ von Stargast Hans Kammerlander am Freitag, 27. Jänner, um 20 Uhr. Der bekannte Bergsteiger steht im Anschluss auch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Karten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro Lienz. In Osttirol erstmals zu sehen ist am Samstag, 28. Jänner, um 20 Uhr der Film „Heimschnee“. Einer der „Secret Rider“ ist Thomas Gaisbacher, der zu den besten Steilwandskifahrern der Welt zählt. Der Eintritt ist frei.

Das Programm bietet jedem etwas, dem Neueinsteiger ebenso wie dem versierten Freerider. Alle Infos sind unter www.austria-skitourenfestival.com abrufbar.