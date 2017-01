Innsbruck – Das Sicherheitsgefühl speziell bei Frauen will die Stadt Innsbruck nach den sexuellen Übergriffen in den vergangenen Wochen heben. Hierzu kündigte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) gestern an, rund 10.000 Stück Taschenalarme anschaffen zu wollen. Eine erste Tranche soll bis April, die zweite dann bis Juni in der Landeshauptstadt einlangen. Nötig seien hierfür an die 30.000 Euro.

Die Alarme sollen dann auf unkompliziertem Wege über das Bürgerservice bzw. auch das Frauenreferat an Frauen ausgegeben werden. Auch eine ausführliche Beschreibung bzw. Bedienungsanleitung soll den Frauen mit auf den Weg gegeben werden, sagt Oppitz-Plörer: „Weil in der Handtasche nützt ein Taschenalarm wenig.“ Frauen müssten diese Geräte schon in Griffweite haben und sie im Ernstfall einzusetzen wissen. Männer seien von der Verteilaktion nicht grundsätzlich ausgeschlossen, meint die Bürgermeisterin.

Neben einer durch die Vorfälle in der Silvesternacht auch in Tirol gestiegenen Sensibilität bezüglich sexueller Übergriffe gelte es aber auch, das Problem von Falschaussagen und -anzeigen zu diskutieren. Denn letztlich würden diese all jenen Frauen schaden, die wirklich von Gewalt betroffen seien. Nicht nur, dass bewusst falsche Meldungen zu noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung führen würden, auch bestehe die Gefahr, dass die generelle Problematik des Themas in der Öffentlichkeit dadurch nicht mehr so wahrgenommen werde.

Eine Ausschreibung für die angekündigte Bestellung der Taschenalarm-Tranche sei nicht notwendig, sagt Oppitz-Plörer. Der Wert liege unter der diesbezüglichen Schwelle. (mami)