Innsbruck, Wien - Am 20. Januar ist es soweit: Donald Trump wird in sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt. Österreich, Europa, die Welt blicken gespannt nach Washington. Für eine bestimmte Gruppe von Menschen die in Österreich lebt, hat dieser Tag eine besondere Tragweite, geht es doch um die Zukunft ihres Herkunfts- und Heimatlandes.

Laut dem US-Konsulat leben derzeit rund 15.000 Personen mit US-amerikanischer Herkunft in Österreich, wie die "Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen (MSNÖ)" am Dienstag schreibt. Einem Bericht von Statistik Austria zufolge lebten am 1. Januar 2016 rund 7.842 US-amerikanische Staatsbürger in Österreich. Rund 11.000 Menschen geben die Vereinigten Staaten als Geburtsland an.

Der Bericht von Statistik Austria zeigt, dass sowohl die Zahl der US-Staatsbürger, als auch jene der in den USA Geborenen in den letzten 15 Jahren stetig ansteigt. Im Jahr 2002 lebten 6.224 US-Staatsangehörige und 7.439 in den Vereinigten Staaten geborene Personen in Österreich.

Geringe Einbürgerungsquote



Überraschend gering ist die Zahl der Einbürgerungen, US-Bürger stellen sich eher auf temporäre Aufenthalte in Österreich ein - etwa zu Studien- oder Arbeitszwecken. In der vergangenen Dekade erhielten nur 397 ehemalige US-Amerikaner die österreichische Staatsbürgerschaft - die meisten im Jahr 2008 (62), die wenigsten 2010 (25).

Ein Großteil der US-Community lebt in der Bundeshauptstadt. 4.099 US-Amerikaner (52,27 Prozent) und 5.112 in den Vereinigten Staaten Geborene (46,85 Prozent) leben in Wien. Auf Platz zwei Folgt Niederösterreich mit 891 US-Bürgern (11,36 Prozent) und 1.365 Personen mit Geburtsland USA (12,51 Prozent). Tirol liegt sowohl bei den Staatsbürgern (463) als auch bei den Personen mit den Vereinigten Staaten als Geburtsland (733) auf Platz sechs des Bundesländer-Rankings.

Geringe Arbeitslosenquote



2.715 der in Österreich lebenden Amerikaner waren im Jahr 2015 erwerbstätig. Die Mehrheit davon in einem unselbstständigen Beschäftigungsverhältnis, etwa im Bereich von Erziehung und Unterricht, der öffentlichen Verwaltung oder der Verteidigung. Die Arbeitslosenquote der US-Bürger lag 2015 mit 7,6 Prozent deutlich unter der österreichweiten Arbeitslosenquote (9,1 Prozent).

Gering ist auch die Zahl der US-Studenten, obwohl sie in den letzten Jahren angestiegen ist. 890 Studierende aus den Vereinigten Staaten besuchten im Wintersemester 2015/16 eine österreichische Hochschule. An den öffentlichen Universitäten waren davon 741 inskribiert. (TT.com, bfk)