Innsbruck – Den Anfang machte ORF-Star-Interviewer Elmar Oberhauser. Auf ihn folgte der Tiroler Autor Felix Mitterer. Heuer bittet mit Bernhard Aichner erneut ein Vertreter der schreibenden Zunft bedeutende Tiroler Persönlichkeiten zu einem Gespräch im Rahmen der „Zeitzeugen“-Serie.

Aichner, ein Kult-Krimiautor, dessen aktueller Roman „Totenrausch“ gerade die Bestsellerlisten emporklettert, ist ein akribischer Rechercheur, der als gelernter Fotograf das große Ganze trotzdem nie aus dem Blick verliert. Beide Eigenschaften machen ihn zur Idealbesetzung für die sechste Staffel der Interviewreihe „Zeitzeugen“, veranstaltet von Casino Innsbruck, ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung.

Die Gespräche mit sechs Persönlichkeiten, die einen sehr privaten Blick auf erlebte Tiroler Geschichte ermöglichen, beginnen am Dienstag, 31. Jänner, um 19 Uhr. Erster Interviewgast ist der Seilbahnexperte Michael Seeber, der in den vergangenen Jahren mit starker Hand und wirtschaftlichem Weitblick die Unternehmensgruppe Leitner in einen Weltkonzern verwandelte. Heute ist der Kunstliebhaber Präsident des Aufsichtsrates.

Einen Monat später, am 27. Februar, gastiert Elisabeth Zanon im Casino. Die langjährige Politikerin arbeitet als niedergelassene Fachärztin in Innsbruck und Wien, seit 2012 ist Zanon Vorsitzende der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft.

Sacher- und Hofreitschule-Chefin Elisabeth Gürtler verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Seefeld, wo sie auch heute noch das Hotel Astoria führt. Die langjährige Organisatorin des Opernballs wird am 13. März Gast als Zeitzeugin Einblicke in ihr bewegtes Leben geben.

Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung von Casinos Austria. Amtlicher Lichtbildausweis und Volljährigkeit erforderlich. Anmeldung telefonisch unter 05 12/58 70 40 (Mo–Fr von 8–20 Uhr, samstags von 15–20 Uhr) oder per E-Mail an: innsbruck@casinos.at. (TT/mz)