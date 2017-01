Fügen – Vom 16-jährigen Zillertaler, der am Sonntag nicht aus der Steiermark zurückgekehrt ist, fehlt weiterhin jede Spur. „Wir wissen nicht, ob der Jugendliche tatsächlich am Sonntag um 14.30 Uhr in Leoben in den Zug gestiegen ist“, sagt eine Beamtin der Polizeiinspektion Strass: „Auf dem Video ist nichts zu sehen.“ Für Verwirrung sorgt auch das Handy des Zillertalers, das zuletzt am Sonntag gegen 19 Uhr in Gaishorn am See in der Steiermark eingeloggt war. 20 Minuten später hätte der 16-Jährige bereits mit dem Zug in am Bahnhof in Jenbach eintreffen müssen. Anders ausgedrückt: Entweder hat der Zillertaler sein Handy vergessen, oder er war zu diesem Zeitpunkt noch in der Steiermark. Jedenfalls hat die Polizei die Suche mittlerweile auf ganz Österreich ausgedehnt. Und die Familie des Vermissten nützt Facebook, um Hinweise zum Verbleib des 16-Jährigen zu erhalten. Bisher aber ohne Erfolg. Die Polizei ersucht weiter Zeugen, sich zu melden.

Wie berichtet, hatte der Jugendliche übers Wochenende einen Freund in der Steiermark besucht. (tom)