Von L. Pircher, S. Strobl

Innsbruck – In der Blutbank der Klinik Innsbruck lagern normalerweise immer zwischen 1000 und 1200 Blutkonserven. Genug, um für sechs bis acht Tage eine Versorgung der Bevölkerung zu gewähleisten, auch ohne neue Spenden. Derzeit sind es allerdings nur knapp 800 Konserven, die vorhanden sind. Man sei in der „gelben Phase“, erklärt Harald Schennach, Chef der Blutbank.

Zwei Drittel aller Spender sind erfahrungsgemäß Männer. Das Rote Kreuz braucht neue Spender, nimmt aber nicht jedes Blut: „Homosexuelle dürfen weder Blut noch Knochenmark spenden. Das ist verwunderlich, wenn es gleichzeitig heißt, dass die Blutkonserven auf ein kritisches Niveau gesunken sind. Das ist Diskriminierung pur, weil per se unterstellt wird, krank zu sein. Komisch ist, dass wir Organe spenden dürfen“, sagt Thomas Lechleitner, Sprecher der Tiroler Schwulen- und Lesbenvereine. Was er damit meint, sind die definierten Spenderkriterien, die mittels Fragebogen vom Roten Kreuz erhoben werden. Konkret geht es um die Frage: „Hatten Sie als Mann Sex mit einem anderen Mann?“ (im Fachjargon mit MSM abgekürzt). Wer dies mit Ja ankreuzt, fällt als potenzieller Spender aus. Schennach versteht die Kritik seitens homosexueller Männer, räumt aber ein, dass es insgesamt darum gehe, das Risiko bei Blutspenden so gering wie möglich zu halten – nicht zuletzt im Sinne der Empfänger. Deshalb gebe es eine Risikobewertung. Das würde auch andere treffen: „Gestern hatten wir an der Klinik 35 Anbieter von Blutspenden, nur 19 wurden als Spender zugelassen.“ Es gehe nicht darum, homosexuelle Männer zu diskriminieren, man müsse aber verstehen, dass Männer, die mit Männern Sex haben, ein höheres Risiko für HIV hätten.

Das Gesundheitsministerium räumt ein, dass die Kriterien auf dem Fragebogen des Roten Kreuzes als Diskriminierung interpretiert werden können: „Wir sind nicht glücklich darüber“, sagt Gerhard Aigner, Leiter der Rechtssektion im Gesundheitsministerium. Er betont, dass in der Blutspenderverordnung des Gesundheitsministeriums nicht Homosexuelle ausgeschlossen werden, sondern Personen mit Risikoverhalten, das etwa zu HIV- und Hepatitis C-Ansteckung führen kann. Er verweist auf Studien, die eine höhere Infektionsrate von MSM belegen. Die Verordnung und infolge der Fragebogen des Roten Kreuzes bestehen in dieser Form infolge des diagnostischen Restrisikos. Aigner: „Wenn sich das medizinische Wissen weiterentwickelt, können wir handeln. Derzeit sind wir darin nicht bestärkt.“

„Eine Änderung der Blutspendeverordnung wäre zu diskutieren“, meint Thomas Wagner, Bundesfachgruppenobmann für Transfusionsmedizin der Ärztekammer. Eine Arbeitsgruppe sei in Sicht, sagt Schennach. Auch in anderen EU-Ländern wird diskutiert. In Deutschland etwa wird eine 12 Monate befristete Sperre nach gleichgeschlechtlichem Sex überlegt: „Das wäre trotzdem eine Diskriminierung. Auch Heterosexuelle bergen sexuell gesehen Risiken. Damit müssten Schwule lügen, um Leben retten zu können“, sagt Lechleitner.