Von Harald Angerer

Kitzbühel – Glänzendes Chrom, edle Hölzer, scharfe Kurven und Stars und Sternchen – seit nunmehr 30 Jahren ist die Alpenrallye ein fixer Bestandteil des Veranstaltungssommers in Kitzbühel. Auch zum Geburtstag werden die edlen Karossen wieder in Kitzbühel und Umgebung ihre Runden drehen.

Vom 7. bis 10. Juni stehen wieder drei Ausfahrten auf dem Programm, eine davon führt die Alpenrallye auf den höchsten Berg Österreichs, auf den Großglockner. Schon früher hatte man den Glockner immer wieder in der Routenplanung, doch das Wetter spielte selten mit. „Heuer fahren wir den Glockner erst am Nachmittag, sollte also Schnee fallen, ist er bis dahin wieder weg“, ist OK-Chef Markus Christ überzeugt. Erstmals wird man bei der Glocknerrunde am Samstag auch einen Abstecher nach Kärnten machen. „Die Etappe ist mit 378 Kilometern wirklich eine Herausforderung für die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge“, ist Christ überzeugt.

Abgerundet wird das Programm mit einer Pinzgau-Runde und einer Hohe-Salve-Runde. Natürlich werden zum 30. Geburtstag auch wieder prominente Teilnehmer erwartet, hier halten sich die Veranstalter aber noch bedeckt, Namen werden noch keine genannt.

Ins Leben gerufen wurde die Alpenrallye im Jahr 1988 vom legendären Haubenkoch und Oldtimerfan Hasi Unterberger. Damals waren es 70 Teilnehmer, inzwischen sind es 200 edle Karossen mit einem Millionenwert und mehr als 25.000 PS.