Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Bei der Original Tiroler Kaiserjägermusik hängt seit dem April des Vorjahres der Haussegen schief. Der plötzliche Rücktritt von Obmann KR Josef Kantner hat der Formation zwar musikalisch nicht geschadet. Im inneren Gefüge des Traditions-Ensembles jedoch rumort es seither. Bekanntlich konnten sich Kantner und Kapellmeister Prof. Hannes Apfolterer bei der Frage, ob die Musikanten ihre Teilnahme am „International Military Music Festival Spasskaya Tower 2016“ um einen Tag verlängern könnten, um auch einen ursprünglich für diesen Termin vorgesehenen Tirol-Tag heimischer Politiker, Touristiker und Wirtschaftstreibender musikalisch zu begleiten, nicht einigen. Kantner warf daraufhin das Handtuch, Apfolterer führt die Musikkapelle in Personalunion als Obmann und Kapellmeister. Seither mischen sich Misstöne ins sonst perfekte Spiel der Truppe.

Musikalisch war der Auftritt am Roten Platz ein Riesenerfolg. Allerdings kam es am Rande des Moskau-Gastspiels zu unliebsamen Vorkommnissen, mit denen sich dieser Tage auch die Generalversammlung der Kaiserjägermusik zu befassen hatte.

Was war geschehen? Am dritten Tag der Anwesenheit in Russland verwüstete ein Mitglied der Tiroler Delegation sein Zimmer im 13. Stock des Hotels Salut in Moskau, warf u. a. Sessel und TV-Gerät einfach aus dem Fenster. Ein Vereinsmitglied griff daraufhin tief in die eigene Tasche, bezahlte den Schaden und bewahrte den jungen Mann so vor Anzeige und sofortiger Verhaftung durch die bereits anwesende russische Polizei.

Über die näheren Umstände der spektakulären Aktion gehen die Meinungen auseinander: Apfolterer und mit ihm der gesamte Vereinsvorstand jedenfalls sprechen von „extrem vereinsschädigendem Benehmen“, das „bei aller Toleranz und gelebter Kameradschaft absolut nicht akzeptiert werden“ könne. Folgerichtig schlossen sie den Übeltäter am 14. Dezember mit sofortiger Wirkung aus.

Dagegen wehrt sich jetzt ein Vereinsmitglied. Per schriftlichem Antrag an die Generalversammlung des Vereins „Original Tiroler Kaiserjägermusik“, die am 8. Jänner stattfand, forderte die Frau die Aufhebung des Ausschlusses. Sie führt unter anderem ins Treffen, dass der Betroffene zum Tatzeitpunkt „weder geschäftsfähig noch deliktsfähig war“. Dieser Umstand sei auf kein schuldhaftes Verhalten des Mannes zurückzuführen, sondern rühre daher, dass ihm „ohne sein Wissen K.-o.-Tropfen verabreicht wurden“. Um den Sachverhalt endgültig zu klären, verlangte die Antragstellerin die Einsetzung eines Schiedsgerichts, was die Generalversammlung prompt genehmigte.

„Wir wehren uns auch gar nicht gegen dieses Schiedsgericht“, bestätigt Hannes Apfolterer den Sachverhalt. Er glaubt allerdings nicht, dass sich am Beschluss viel ändern wird. Aber er lege großen Wert auf Korrektheit und Klarheit, erklärte der Kaiserjäger-Kapellmeister, „deshalb hatte ich bei der Generalversammlung extra einen ehemaligen Richter an meiner Seite.“

Apropos Schiedsrichter: Die haben in nächster Zeit bei der Original Tiroler Kaiserjägermusik viel zu tun, was in der Geschichte des Vereins eher Seltenheitswert besitzt. Neben dem erwähnten Gremium müssen sich vier weitere Schiedsgerichte mit Sachverhalten befassen, deren rechtsgültige Klärung Alt-Obmann Josef Kantner verlangt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt der alte Vorstand – die Generalversammlung hat bereits einen neuen mit Apfolterer an der Spitze gewählt – als nicht entlastet. „Es sind noch viele Fragen offen. Die werden wir jetzt alle aufarbeiten“, versichert Apfolterer und kündigt an, dass man „danach gewisse Dinge sicher in einem neuen Licht betrachten wird.“