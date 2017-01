Elbigenalp – Wie bereits angekündigt wird im kommenden Sommer auf der Geierwallybühne in der Bernhardsschlucht in Elbigenalp das Stück „Die Schwabenkinder“ von Claudia Lang-Forcher wie schon in den Jahren 1996 und 2003 aufgeführt. Die Premiere ist am 8. Juli.

Die Wunderkammer in Elbigenalp zeigt bereits vom 8. Juni bis zum Herbst eine Sonderausstellung mit dem Thema „d’Lecht’ler Schwåbakind“. Es war die pure Not, die Hunderte Kinder zum Broterwerb ins Ausland führte. Deren oft trauriges Schicksal bewegte für viele Jahrzehnte den gesamten Bezirk.

Deshalb werden alle Nachkommen ehemaliger Schwabenkinder gebeten, für dieses Vorhaben leihweise noch vorhandenes Anschauungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Dies können Brief­e, Karte­n, Arbeitspäss­e, Zeugniss­e, Zeitungsausschnitte, Sterbebildchen, Fotos, Schuh­e, Kleidungsstücke wie Röck­e, Hüte oder Hosen sein, Tasche­n, Rucksäcke, Wanderstöcke, Arbeitsgeräte, Erinnerungsstücke (Ringe, Kettchen, Uhren, Medaillons, Anhänger, Messer etc.), später verfasste Ton- und Schriftdokumente oder Ähnliches sein. Nur durch die Mithilfe der Bevölkerung werde es möglich sein, eine umfassende Darstellung jener schwierigen Zeit der Nachwelt zu hinterlassen.

Wer Fragen hat oder der Wunderkammer gerne passende Ausstellungsstücke leihweise zur Verfügung stellen möchte, kann unter der Telefonnummer 05634/20024 oder via E-Mail an info@wunderkammer.tirol Kontakt aufnehmen. (pf)