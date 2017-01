Imst – Seit mehr als zwanzig Jahren können interessierte Schüler der Abschlussklassen der Landwirtschaftlichen Lehranstalt am Ausbildungskurs zum „Skilehreranwärter“ teilnehmen. Diese zusätzliche Qualifizierung im Ausmaß von neun Kurstagen und einem Prüfungstag wird in Kooperation mit dem Tiroler Skilehrerverband abgewickelt. Der theoretische Ausbildungsteil wurde an der Schule vorgetragen, die praktischen Unterweisungen erfolgten im Skigebiet von Jerzens. Alle 24 Teilnehmer legten die Prüfung erfolgreich ab, die weiße Fahne konnte also gehisst werden. Die Zeugnisse wurden den frischgebackenen Skilehrern von Christoph Höbenreich von der Tiroler Landesregierung und dem Ausbildungsleiter Andre Aste überreicht. (TT)