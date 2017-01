Nikolsdorf – Bis vor rund einem Jahr grüßte ein Holzportal mit Blumen die Gäste, die auf der B 100 über die Landesgrenze von Kärnten nach Osttirol fuhren. Weil das jahrzehntealte Portal aber so morsch war, musste es abgetragen werden. Es blieb der Betonsockel, der seit Kurzem auch beschriftet ist. „Osttirol“ steht auf einer Seite, „Auf Wiedersehen in Osttirol“ auf der anderen. Wer die Schrift angebracht hat, weiß niemand. Das Baubezirksamt ist dafür nicht zuständig. Denn seit über einem Jahr plant der Tourismusverband, an der Grenze ein modernes Monument aus Glas und Stein aufzustellen, so wie am Felbertauern. Kostenpunkt: rund 60.000 Euro mit Beleuchtung, rund 40.000 Euro ohne.

„Wir haben beim Planungsverband um die Übernahme der Hälfte der Kosten angesucht“, sagt TVB-Obmann Franz Theurl. Antwort habe er noch keine. (co)