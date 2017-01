Telfs – Fest mit der Tiroler Wirtshaus-Tradition verbunden ist das Watten: kaum ein Stammtisch, an dem es sich nicht um die fünf Karten, „Schlag“ und „Farbe“ dreht, die Aufforderung „Mach ma an Watter“ als fixer Bestandteil der Gasthauskommunikation.

Anfang der 1990er-Jahre war es der damalige Telfer Bürgermeister Helmut Kopp – selbst leidenschaftlicher Watter –, der dem beliebten Wirtshaus-Spiel einen ungeahnten Popularitätsschub bescherte, indem er das große Telfer Preiswatten initiierte. Zwar gab es zu jener Zeit bereits diverse Watter-Turniere, doch die Dimension, die die Telfer Veranstaltung in den folgenden Jahren annehmen sollte, sprengte alles bisher Dagewesene. Zunächst jedoch galt es, ein allgemein gültiges Regelwerk zu definieren. Keine leichte Aufgabe – immerhin wird in den verschiedenen Regionen Tirols höchst unterschiedlich gewattet. Mit dem Telfer Josef Stubenböck und dem Silzer Franz Vogt – zwei in der Region anerkannte Kenner des Spiels – wurden die Regeln festgelegt. 1992 war es schließlich so weit und das erste Telfer Preiswatten ging mit 512 Losen, also Teilnehmerscheinen, über die Bühne.

Das Interesse war riesig, sodass bereits zwei Jahre später die Auflage der Lose verdoppelt wurde. Mehr Teilnehmer bedeuteten auch ein höheres Preisgeld: Gespielt wurde um insgesamt eine halbe Million Schilling (über 36.300 Euro), alleine für den ersten Platz wurden 150.000 Euro (10.900 Schilling) ausgeschüttet. Im Telfer Rathaussaal ging es hoch her: An 50 Tischen spielten 200 Kartenfreunde die Nacht durch bis in den nächsten Vormittag hinein. Die Teilnehmer und Sieger kamen aus ganz Tirol. Und die Marktgemeinde Telfs hatte Haiming und Silz den Ruf als „Watter-Hochburg“ im Oberland abgerungen. In den folgenden Jahren wurde der Tiroler Watterverein gegründet und das Spiel fand seinen Weg in die Casinos Austria. Dann ebbte das Interesse langsam ab. 2006 veranlasste der Teilnehmerschwund die Organisatoren, nur noch 512 Lose auszugeben, in den vergangenen zwei Jahren fand das Preiswatten überhaupt nicht statt.

Am Samstag, den 4. Februa­r, soll die Traditionsveranstaltung im Telfer Rathaussaal wiederbelebt werden. Die Spielregeln und Infos zur Anmeldung gibt es unter www.preiswatten-telfs.at oder telefonisch: 0676/830 388 03. (np)