Von Alexandra Plank

Grinzens – Ich treffe den Ukrainer vor der Pfarrkirche in Grinzens, um 19 Uhr wird er eine Messe halten. Es ist kalt (minus 10 Grad) und er bittet mich in die Sakristei. Über die Temperaturen jammert er nicht. „Kalt ist es in der Ukraine erst ab minus 26 Grad“, sagt der 42-Jährige lachend.

Seit Mai ist der griechisch-katholische Priester im Seelsorgeraum Westliches Mittelgebirge tätig. Koshlan, der derzeit sein Doktoratsstudium absolviert, wurde von Diözesanadministrator Jakob Bürgler vorgeschlagen, diese Aufgabe zu übernehmen. Auch im Mittelgebirge besteht ein Engpass bei den Seelsorgern. Zuvor war Koshlan 16 Jahre in seiner Heimat als Pfarrer tätig. Wie es im griechisch-katholischen Ritus üblich ist, hat Koshlan Familie: eine 18-jährige Tochter, einen 15-jährigen Sohn und eine achtjährige Tochter. Seine Frau lehrt an der Universität in Lemberg (Lwiw) Deutsch. Der Sohn besucht in Innsbruck ein Gymnasium. Ob der Rest der Familie nachkommt? „Nein, die fühlen sich daheim wohler, den Buben habe ich mitgebracht, weil der in diesem Alter einen Vater braucht, damit er keine Dummheiten macht.“

Der Sohn lebt nun mit dem Vater im Widum in Axams. „Ich war in Aldrans, aber als Seelsorger kann es passieren, dass du dreimal an einem Tag in die Pfarren musst. Da ist es besser, du bist vor Ort.“ Die Gläubigen des Mittelgebirges hätten ihn gut aufgenommen, natürlich musste er oft erklären, weshalb er nicht zölibatär lebt. In den Pfarren wird er „Andreas“ genannt, weil das eingängiger ist. Eine Anekdote erzählt Koshlan auch: Als er seinen Sohn anmeldete und sich als Vater und Priester deklarierte, staunte ein Beamter: „Unsere Pfarrer melden ihre Kinder nicht an.“ Koshlan erklärt, dass dem Mann nicht begreiflich zu machen war, dass er ein ganz normaler Priester mit Familie sei.

Die Messe werde im griechisch-katholischen Ritus prunkvoller gefeiert. „Es gibt Wechselgesänge. Der Weihrauch wird nur zu den hohen Feiertagen intensiv eingesetzt.“ Beim Kreuzzeichen kommt er mitunter durcheinander: „Hier wird das Kreuz mit fünf Fingern gemacht, im griechisch-katholischen Ritus gibt es eine bestimmte Haltung.“ Er glaubt nicht, dass das Zölibat der Grund für den Priestermangel in der katholischen Kirche ist. „Die evangelische Kirche findet auch keine Geistlichen. Das Problem ist, dass sich der Wert des Priesters heutzutage verloren hat.“

Dem Theologen Józef Niewiadomski, der in Lublin auch mit Unierten studiert hat, ist das Thema vertraut. Derzeit seien an der theologischen Fakultät einige unierte Studenten. Er habe dem ehemaligen Tiroler Bischof Manfred Scheurer einst vorgeschlagen, diese Priester in der Seelsorge einzusetzen.

Interessant sei auch, dass bei den Unierten die Diözesen ihre Bischöfe wählen können. Das würden sich viele Tiroler Gläubige im Zuge des Wartens auf den Scheurer-Nachfolger wohl auch wünschen.