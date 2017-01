Tokio – Der japanische Kaiser Akihito (83) reist am 28. Februar zusammen mit seiner Ehefrau, Kaiserin Michiko (82), für eine Woche zu offiziellen Besuchen nach Vietnam und Thailand. Das gab die Regierung in Tokio am Freitag bekannt.

Es ist die erste Auslandsreise des betagten Monarchen, seit Akihito im vergangenen August in einer seltenen Video-Botschaft zu erkennen gab, dass er angesichts seiner nachlassenden Kräfte irgendwann abdanken wolle. Nach jüngsten japanischen Medienberichten könnte dies bereits an seinem 85. Geburtstag im Dezember 2018 geschehen.

Akihitos ältester Sohn, Kronprinz Naruhito (56), würde seinem Vater gleich darauf auf den Chrysanthementhron folgen. Die derzeitige Rechtslage sieht eine Abdankung des Monarchen nicht vor. Die Regierung plant laut Medien, dem Parlament Ende April einen Entwurf für ein Sondergesetz vorzulegen, um Akihito die gewünschte Abdankung zu ermöglichen. (APA, dpa)