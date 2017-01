Wörgl – Seit Anfang des Jahres ist die Schneelage in weiten Teilen Tirols gesichert und damit auch die Austragung des traditionellen Trabrennens in Wörgl.

Am Sonntag, den 29. Jänner, wird die Schneerennbahn am Rennplatz Wörgl-Lahntal beim Schadlhof (Nähe Autobahnausfahrt Wörgl-West) wieder glänzen. Der Trabrennverein Wörgl veranstaltet das jährliche Trabrennen, welches in acht verschiedenen Disziplinen ausgetragen wird, die sich aus sechs Trabrennen sowie einem Mini­trabrennen und auch einem Trabreiten zusammensetzen.

Das Spektakel für Pferde- und Wintersportbegeisterte beginnt um 13.30 Uhr am Schadlhof. „Der Trabrennsport ist ein fixer Bestandteil der Tiroler Sportlandschaft. Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue über die zahlreichen Besucher und sehen das Pferdeschlittenrennen in Wörgl als tolle Chance, um auch den Nachwuchs zu begeistern“, so Vereinspräsidentin Nicole Wegscheider.

Um die Besucher warm zu halten, gibt es Glühwein sowie Punsch und auch kulinarisch ist bestens vorgesorgt. Im Anschluss an das Rennen werden die Sieger ab ca. 17.30 Uhr in den Räumen des Hotels „Alte Post“ in Wörgl geehrt. (TT)