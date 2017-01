Fügen - Aufatmen im Zillertal: Jener 16-jährige Fügener, der am vergangenen Wochenende als abgängig gemeldet worden war, ist wieder da. Der Bursche wurde in der Steiermark wohlbehalten gefunden. Wie die Polizei Strass gegenüber TT.com bestätigte, hatte er sich bei einem Freund versteckt und wurde dort entdeckt. Warum der Tiroler untertauchte und sich nicht bei Freunden oder Verwandten meldete, ist derzeit noch unklar.

Der 16-Jährige war am Sonntag als abgängig gemeldet worden. Er war gegen 14.30 Uhr in der Steiermark in einen Zug Richtung Jenbach eingestiegen, kam dort aber nie an. In sozialen Medien wurde fieberhaft nach dem Burschen gesucht. (TT.com)