Innsbruck – Ein Leserbrief der 13-jährigen Emma in der Tiroler Tageszeitung am Donnerstag hat Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer veranlasst, der jungen Leserin via TT-Redaktion schriftlich zu antworten. Die 13-Jährige hatte sich an die Stadt-Chefin gewandt und die Frage aufgeworfen, warum Obdachlose in Innsbruck so wenig Unterstützung erfahren.

In ihrer Antwort versichert Oppitz-Plörer, dass Innsbruck eine soziale Stadt sei und es der Politik ein großes Anliegen ist, dass niemand auf der Straße leben muss – schon gar nicht bei den aktuellen Temperaturen. „Wir machen da keinen Unterschied zwischen Flüchtlingen, Drogenkranken oder ,normalen‘ Obdachlosen. Alle sollen eine Zuflucht haben. In Innsbruck gibt es für Obdachlose über 250 Schlafplätze. Auch tagsüber gibt es Einrichtungen, wie die Teestube oder die städtische Herberge, wo sich die Menschen aufhalten können“, erklärt die Bürgermeisterin. Allerdings gebe es eben auch Menschen, die solche Angebote nicht annehmen. „Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Manche wollen sich etwa an gar keine Regeln halten, manche wollen nicht drinnen schlafen. Für mich ist das auch schwer zu verstehen, dass jemand freiwillig bei solchen Temperaturen auf der Straße leben möchte.“

Und weiter: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir unser Zuhause haben. Wir haben es im Winter warm und schlafen beschützt in den eigenen vier Wänden. Das müssen wir ganz hoch schätzen. Gleichzeitig dürfen wir nie den Blick auf arme Menschen in unserer Stadt verlieren. Es ist gut zu wissen, dass junge Menschen wie Du einen solchen sozialen Blick haben. Gerne möchte ich Dich daher zu einem Gespräch einladen. Wenn Du möchtest, kannst Du natürlich Deine Eltern und Deine kleine Schwester Paula mitnehmen.“

Auch aus dem Büro der Innsbrucker Sozialen Dienste erhielt das Mädchen gestern eine Nachricht. Man lade Emma und ihre Familie ein, die städtische Herberge in der Hunoldstraße zu besichtigen und sich ein Bild von der Einrichtung und der täglichen Arbeit mit den Menschen zu machen. Außerdem bestehe dort die Möglichkeit, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. (np, TT)