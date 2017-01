Berlin – Thomas Hermanns (53) gilt als Pionier der Stand-up-Comedy in Deutschland. Vor 25 Jahren, am 31. Jänner 1992, gab es in Hamburg die erste Show des Quatsch Comedy Clubs, der später als Fernsehformat bei ProSieben viele Zuschauer fand. Ob Cindy aus Marzahn, Rainald Grebe, Dieter Nuhr oder Michael Mittermeier: Viele Größen sind mit dem Club verbunden, der seine Zentrale in der Berliner Friedrichstraße hat. Zum Jubiläum spricht der Komiker im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über den US-Präsidenten Trump und politische Comedy.

Hier die pointiertesten Sager: Witze über Trump seien an der Tagesordnung, als Trump-Imitator habe ihm Oliver Pocher sehr gefallen. Viele Komiker würden an Parodien über den US-Präsidenten arbeiten: „Wir kriegen Trump von allen Seiten“, resümiert der Komiker.

Ihn interessiere diese Rolle aber nicht, zum Glück habe er nicht das breite Gesicht dafür. Hermanns räumt in dem Interview auch mit dem Vorurteil auf, Comedy sei im Gegensatz zum Kabarett nicht politisch.

Die Zukunft dieser Sparte sei weiblich, sagt Hermanns. In Amerika verdienen die weiblichen Komiker sogar mehr als die Männer und drehen größere Filme. „Deswegen haben wir jetzt mehr Frauen im Club, die als sie selber dastehen und normal über ihr Leben reden“, so Hermanns. (dpa, TT)