Von Hans Nikolussi

Pinswang – Als einen „Big Player“ im Reigen der Tiroler Blasmusik bezeichnete Landeskapellmeister-Stellvertreter Martin Scheiring den Außerferner Musikbund. „Vor allem im Bereich von Musik in Bewegung kann wohl kein Bezirk in Tirol dem Außerfern das Wasser reichen“, streute er bei der Generalversammlung den Musikanten Rosen, überbrachte die Grüße des Tiroler Blasmusikverbandes und bedankte sich für die hervorragenden Leistungen von Aktiven und Funktionären. Um den enormen Stellenwert der Kapellen in ihren Kommunen wissen auch die Gemeindechefs, die in großer Zahl die Delegierten aus ihren Orten zur Generalversammlung nach Pinswang begleiteten. Extrem beeindruckt von den Leistungen zeigte sich auch Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller, die dem Ehrenamt einen besonders wichtigen Stellenwert zuwies, sich über den hohen Frauenanteil freute und die Jugendarbeit im Verband lobte.

Überaus detaillierte Berichte der Vorstandsmitglieder beleuchteten den großen Bogen im Leistungsspektrum des Verbandes. Obmann Horst Pürstl wartete mit beeindruckenden Zahlen aus der Statistik auf. Über 1300 Proben forderten die Musikanten im Jahr 2016, 827-mal standen die Kapellen als musikalische Botschafter im Einsatz. Er berichtete über 35 Frühjahrs- und Herbstkonzert­e, die feierliche Jubilarehrun­g, über das Bundesmusikfes­t in Pinswan­g und das Jungbläsercam­p in Stanzach als Höhepunk­t des Vereinsjahres. „Ein Dankeschön unseren Funktionären und Musikante­n für ihr Engagement, ihren Idealismus, ihre Freude an der Musik und ihren Beitrag für das funktionierende Vereinsleben in ihren Kapellen“, meinte der Obmann, der auch eine Reihe neuer Funktionäre im Kreise der Musiker begrüßen konnte.

Der Außerferner Musikbund, der mit seinen 1924 Mitgliedern und 35 Kapellen der größte in Tirol ist, wird zunehmend weiblicher und immer jünger. Das Durchschnittsalter der Aktiven liegt bei 35 Jahren, der Prozentsatz an weiblichen Musikern hat die 40-Prozent-Marke überschritten. Die Jugend ist weiter im Vormarsch, nicht weniger als 364 junge Leute stehen in Ausbildung.

Im Vereinsjahr 2016 haben 130 Jungmusikanten und Musikanten die Prüfung zu den Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt, rund 50 Musikschüler erspielten sich das Juniorenleistungsabzeichen.

Ein Jubiläum feierte das beliebte Jungbläsercamp in Stanzach. Zur 20. Auflage hatte man sich entschlossen, die Fortbildungsveranstaltung diesmal über vier Tage anzusetzen. Die 77 Teilnehmer stärkten neben der Ausbildung ihr Gemeinschaftsgefühl und erlebten ganz nach ihrem Geschmack Tage der Begeisterung. Als Höhepunkt gab es ein Konzert und Darbietungen der verschiedensten Ensembles, wo die Jungmusikanten vom Publikum gebührend gefeiert wurden.