Von Agnes Dorn

Stams – In vielen Gemeinden Tirols schauen derzeit die Sonnenhungrigen öfters als sonst auf den Kalender und mancherorts sogar auf die Uhr: Denn dort, wo gerade noch besonders intensiv auf die Wiederkehr des wärme- und lebensspendenden Himmelsgestirns gewartet wurde, handelt es sich oft nur um Minuten, in denen sich der strahlendste unter den Sternen zeigt. Und diese Augenblicke werden gerade in den Gemeinden, die nördlich eines Gebirges oder Hügels liegen, mit Spannung erwartet. Denn wer weiß in Rietz, Stams, Strad oder Sautens nicht ganz genau, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Sonne das erste Mal wieder ihr wärmendes Licht den schattenverwöhnten Einwohnern spendet. Mancherorts muss sogar bis Anfang Februar auf die solare Wiederkehr gewartet werden, denn gerade manche südlichen Gemeindeweiler rücken erst rund um Maria Lichtmess wieder aus ihrem drei Monate währenden Schattendasein hervor.

So lange mussten die Zisterzienser in Stams nicht warten, denn dort hat die Sonne wie jedes Jahr bereits am 20. Jänner ihre Strahlen auf die beiden barocken Zwiebeltürme des Stiftes gesendet und diese erstmals wieder nach genau zwei Monaten in ihr warmes Licht getaucht. Dass dieser Anlass auch in den früheren Epochen des Klosters ein Grund zur Freude war, weiß Abt German Erd, der traditionell an diesem Tag mit seinen Mitbrüdern zum Mittagessen ein Glas Wein auf die Sonne trinkt und ihre Wiederkehr so entsprechend huldigt. Seit wann dieser Brauch tatsächlich gelebt wird, weiß auch der 44. Abt des Zisterzienserstiftes nicht, aber: „Auch für die aus dem Mutterkloster Kaisheim nach Stams gezogenen Klosterbrüder wird die Wiederkehr der Sonne als Zeichen des näher rückenden Frühlings viel Bedeutung gehabt haben. Die Sonne hat ja viele positive Assoziationen, wie zum Beispiel, dass neues Leben anbricht.“ Doch als die Kaisheimer Brüder auf Einladung von Graf Meinhard II. im März 1273 in Stams einzogen, hatten die zwölf Patres und fünf Brüder wohl anderes zu tun, als immer auf den Stand der Sonne zu achten. Von der war vor lauter Bäumen auch zunächst weniger zu sehen. Erst musste gerodet und hart gearbeitet werden, bevor das heutige Stiftsareal nach elfjähriger Bauzeit bezogen werden konnte. Die seit dem 20. Jänner wieder im Sonnenlicht erstrahlenden Zwiebeltürme kamen erst im Jahr 1690 zum damals barockisierten Bestand hinzu.

Das Ende der Schattenzeit war heuer auch für einige Stamser ein willkommener Grund, am Tag der Wiederkehr der Sonne zur Mittagszeit im Stift vorbeizuschauen und mit den Brüdern ein Gläschen zu trinken – auf jenen Bruder, dem auch Abt German Erd mit den Worten des Franziskus aus dem Sonnengesang huldigt: „Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster.“