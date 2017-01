Von Denise Daum

Trins – Schon viele brenzlige Situationen hat Agnes Strickner erlebt. Sie lebt mit ihrer Familie am Kleiselerhof direkt an der L10 Gschnitztalstraße in Trins. Dort fahren die Autos mit 100 km/h an ihrem Hof vorbei. Völlig legal, weil es an diesem Streckenabschnitt keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und damit die für Landstraßen festgesetzte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. „Das Abbiegen auf unsere Hofstelle ist brandgefährlich. Es gab schon Auffahrunfälle. Nur durch schnelles Reagieren unsererseits sind Dutzende Unfälle verhindert worden“, erklärt Strickner. Ein Pferd der Familie wurde bereits getötet, mehrere Hirsche sind überfahren worden. „Das ist ja auch für Autofahrer eine Gefahr“, ergänzt die dreifache Mutter.

Der Kleiselerhof der Familie Strickner ist nicht der einzige, der entlang der 100er-Zone liegt. „In fast allen betroffenen Häusern leben Kinder, die in den Kindergarten oder die Schule gehen. Direkt bei uns befindet sich die Bushaltestelle. Da rasen, vor allem im Frühverkehr, die Autos unmittelbar an den Kindern vorbei“, warnt Strickner. Die Kleinen vor dem Haus spielen zu lassen, daran sei gar nicht erst zu denken.

Bereits zweimal haben sich die Strickners, unterstützt von weiteren betroffenen Anrainern, an das Verkehrsreferat der Bezirkshauptmannschaft gewandt. Beide Male bekamen die Familien eine Abfuhr. Im neuesten Schreiben vom Jänner 2017 von der BH heißt es, dass im Dezember 2015 eine Verkehrsverhandlung stattgefunden habe. „Dabei wurde festgestellt, dass im gegenständlichen Bereich keine erhöhte Unfallhäufung aufgetreten ist und (…) ausreichend Sichtweiten vorhanden sind. Die Straße ist gut ausgebaut (…) Seitens des verkehrstechnischen Amtssachverständigen, der Gemeinde Trins sowie der PI (Polizeiinspektion, Anm.) Steinach-Wipptal wurde daher festgestellt, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung derzeit für nicht notwendig erachtet wird.“

Eine wenig befriedigende Antwort für die Anrainer. „Muss es erst ein Todesopfer geben, damit etwas unternommen wird?“, fragt sich Agnes Strickner.

Der Trinser Bürgermeister Mario Nocke­r kann die Sorgen nachvollziehen und betont, dass er kein Problem mit einer 60-km/h-Beschränkung hätte. Gleichzeitig verweist er auf die negative Stellungnahme von Polizei und BH. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Chancen steigen, wenn mehr Parteien betroffen sind“, erklärt Nocker. Immerhin baue eine Familie mit zwei Kindern gerade in diesem Bereich.