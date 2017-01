Wien – Das neue Jahr fängt ja gut an - zumindest für Lottospieler, die einen wirklich dicken Fisch an Land ziehen wollen: Da am Sonntag wieder niemand die sechs Richtigen angekreuzt hatte, lockt am Mittwoch ein Vierfachjackpot mit rund 6,2 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.

Gerechnet wird mit knapp sieben Millionen Tipps auf etwa 1,3 Millionen Wettscheinen. Das ist mehr als das Doppelte einer normalen Mittwochsrunde. Der „Jänner-Vierfachjackpot“ hat laut Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien bereits Tradition, da schon 2015 und 2016 der erste Vierfachjackpot des Jahres im Jänner ausgespielt wurde.

Werden die Annahmestellen bei Drei- oder Vierfachjackpots bereits am Montag gestürmt? Nicht wirklich, erst am Mittwoch werden 60 Prozent der Tipps abgegeben. Drei bis vier Prozent werden in einer normalen Runde über win2day im Internet gespielt, bei einem Vierfachjackpot erhöht sich dieser Anteil auf bis zu sieben Prozent der Tipps.

Die Ziehung am Mittwoch ist übrigens bereits der 37. Vierfachjackpot der heimischen Lottogeschichte. Und es werden rund 6,8 Millionen Tipps abgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass diesmal zumindest ein Sechser dabei ist, liegt bei 83 Prozent, erläuterte Wohlauf.

Was fangen die glücklichen Lottogewinner mit derartigen Summen an? Die Verbesserung der Wohnsituation steht ganz oben auf dem Wunschzettel, sei es ein eigenes Haus im Grünen, eine neue Wohnung oder die Renovierung der eigenen vier Wände. Sehr oft wird der Gewinn für die Zukunfts- bzw. Altersvorsorge verwendet - auch für jene der nächsten Verwandten. Schulden werden ebenso beglichen wie exklusive Urlaubsreisen gebucht sowie ein neues Auto geordert. (APA)