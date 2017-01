Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es sind turbulente Zeiten für das Rote Kreuz im Bezirk Kitzbühel. Die Bezirksstelle der Organisation steht derzeit ohne Führung da, der Landesverband musste schon eingreifen. Bereits Anfang der vergangenen Woche hat sich Bezirksstellenleiter Hans-Urs Krause mit dem kompletten Vorstand zurückgezogen, die TT berichtete.

Jetzt wurde bekannt, dass sich nun auch Bezirksstellengeschäftsführer Herbert Haid verabschiedet. Er habe mit dem damals noch im Amt befindlichen Vorstand die einvernehmliche Kündigung fixiert. „Wir wissen offiziell davon noch nichts, aber da die Bezirksstellen eigenständig sind, muss so eine Kündigung auch nicht bis zu uns kommen“, sagt Thomas Wegmayr, Geschäftsleiter des Rotkreuz-Landesverbandes. Die Kündigung wird aber vom ehemaligen Bezirksstellenleiter Hans-Urs Krause bestätigt, diese wäre auch am Mittwoch bekannt gemacht worden.

Ungünstig war auf jeden Fall der Zeitpunkt. Direkt vor dem Hahnenkammrennen und damit dem arbeitsreichsten Wochenende des Jahres für das Rote Kreuz stand man plötzlich ohne Führung da. „Ich habe erst am Mittwoch davon erfahren, dass ich die Einsatzleitung beim Hahnenkammrennen übernehmen muss. Zuerst musste ich da mal schauen, ob wir genug Personal haben“, schildert Einsatzleiter Stefan Kappel und gleichzeitig Leiter des Rettungsdienstes in der Bezirksstelle. Das will Krause so nicht stehen lassen. „Wir haben am Montag vor dem Rennen den KSC mit Michael Huber informiert und hatten einen Einsatzleiter. Dieser wurde aber von Kappel abgesetzt“, erklärt Krause. Nachdem es aber im Bezirk zu dem Zeitpunkt niemanden mehr mit Entscheidungskraft gegeben habe, wüsste er nicht, wer Kappel dazu ermächtigt hätte. Der Ambulanzdienst ist jedenfalls am Wochenende ohne Probleme abgelaufen.

„Wichtig ist für uns vor allem, dass die Bevölkerung sicher sein kann, dass die Veränderungen keinen Einfluss auf die Versorgung haben, wie auch das Hahnenkammwochenende beweist“, sagt Wegmayr und schildert weiter: „Für mich ist Haid noch jederzeit erreichbar und operativ unterstützen wir die Bezirksstelle, so gut es geht“, sagt Wegmayr. Die Konten der Bezirksstelle sind aber gesperrt, da nur der Vorstand zeichnungsberechtigt ist. Die gesamten Rechnungen und die Gehälter würden über den Landesverband abgewickelt. „Das haben wir mit dem Landesverband so abgesprochen, das Ganze sollte nicht auf dem Rücken der Hauptamtlichen ausgetragen werden“, sagt Krause.

„Natürlich war der Zeitpunkt ungünstig und wir hätten uns das anders gewünscht“, sagt der Rotkreuz-Tirol-Geschäftsführer. Die Unstimmigkeiten im Bezirk seien auch im Land schon länger bekannt gewesen und man hätte sich eine geordnete Übergabe bei einer ordentlichen Generalversammlung gewünscht. „Die Situation ist nun aber so und wir müssen das Beste daraus machen“, betont Wegmayr.

Inzwischen gibt es auch schon einen Termin für die außerordentliche Generalversammlung, bei welcher der neue Vorstand gewählt werden muss. Diese soll am 9. Februar durchgeführt werden. Die Einladungen sind bereits versendet und sollten in den nächsten Tagen bei den Mitgliedern ankommen. Auch gibt es bereits einen Wahlvorschlag. „Zu den Personen kann ich noch nichts sagen. Nur so viel: Es sind viele neue Namen dabei“, erklärt Wegmayr. Das wertet er als gutes Zeichen, damit wieder Ruhe im Bezirk einkehre. Aber natürlich bestehe auch noch die Möglichkeit, dass weitere Wahlvorschläge eingehen. Dann würde die Generalversammlung entscheiden. Wie es dann mit dem Bezirksgeschäftsführer weitergeht, werde sich dann weisen. „Dann muss man sehen, ob es noch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer geben wird“, sagt Wegmayr. Oder ob der alte Vorstand die Kündigung an den neuen übergibt. Noch-Geschäftsführer Haid selbst war trotz mehrmaliger Versuche für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.