Innsbruck — Tirolerinnen oder Tiroler, die Geschichte und Geschichten schrieben bzw. noch immer schreiben, stehen im Mittelpunkt der Gesprächsreihe „Zeitzeugen", veranstaltet von Casino Innsbruck, ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung. Die sechste Staffel dieser interessanten Interviews, bei denen die Zuhörer tiefe Einblicke in das Leben der Prominenten bekommen, beginnt am kommenden Dienstag, 31. Jänner, im Casineum des Casinos Innsbruck. Der neue Moderator der Serie, Kult-Krimiautor und Fotograf Bernhard Aichner, empfängt ab 19 Uhr den Südtiroler Parade-Industriellen Michael Seeber.

Der gebürtige Sterzinger, der im nächsten Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, begann nach der Matura mit einem Jus-Studium, um die Rechtsanwaltskanzlei seines früh verstorbenen Vaters weiterführen zu können. Schon bald aber merkte er, dass die Paragraphen nicht seine Welt waren. Also gründete er 1973, im Alter von 25 Jahren, die Baufirma Seeste, aus der in weiterer Folge das größte Bauunternehmen Südtirols wurde. Seeber zog auch im Ausland spektakuläre Projekte durch, gründete Tochtergesellschaften in mehreren europäischen Ländern und schraubte so das Umsatzvolumen innert kurzer Zeit auf 200 Millionen Euro.

1993, 20 Jahre nach der Seeste-Gründung, sicherte sich Michael Seeber die Mehrheit an einem Südtiroler Traditionsunternehmen: Die Firma Leitner, 1888 gegründet, baut Sessellifte und andere Aufstiegshilfen. Nach einigem Hin und Her übernahm Seeber selbst die Geschäftsführung der Firma Leitner, die damals mit 250 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 25 Millionen Euro erwirtschaftete. Zehn Jahre später ist die Leitner Technologies Weltmarktführer im Seilbahnbau. In weltweit mehr als 70 Niederlassungen erwirtschaften über 1600 Mitarbeiter einen Umsatz von 580 Millionen Euro, mittlerweile hat sich die Mitarbeiterzahl der Unternehmensgruppe verdoppelt, der Umsatz ist auf 726 Millionen Euro gestiegen.

Seit November 2008 produziert Leitner auch in einer Niederlassung in Telfs — und das mit Erfolg: 2014 erwirtschafteten mehr als 110 Mitarbeiter in Tirol einen Umsatz von 115 Millionen Euro. Im Sommer 2016 übergab Michael Seeber das Kommando über die von ihm gebildete High-Tech-Schmiede an seinen Sohn Anton.

