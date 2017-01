Von Catharina Oblasser

Strassen – Öl, Tempera, Kohle, Kreide oder Aquarellfarbe verwendete Oswald Kollreider für seine zahlreichen Werke. Er malte Aktbilder, Landschaften und religiöse Motive ebenso wie Porträts und bäuerliche Szenen. Ab Samstag, den 4. Februar, ist im Kultursaal von Kollreiders Heimatgemeinde Strassen ein Querschnitt durch sein Gesamtwerk zu sehen.

Der Anlass ist ein besondere­r: Kollreider feiert dieser Tage seinen 95. Geburtstag. Und das würdigen seine Nichten und Neffen mit einer großen Ausstellung, sagt Großneffe Andreas Kollreider. „Das früheste Werk, das zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 1944, das jüngste aus dem Jahr 2016“, erzählt der Großneffe. „Wir wollen die verschiedenen Mal-Epochen unseres Onkels veranschauliche­n.“ Eines der Bilder ist so monumental, dass es die ganze Breite des Kultursaals einnimmt. Überdies wird der große Osttiroler Maler mit einer speziellen Laudatio gewürdigt. „Zwei seiner Neffen werden ein Interview nachspielen, das er einmal gegeben hat. Darin spricht er in eigenen Worten über seine Kunst“, kündigt Andreas Kollreider an.

Einziger Wermutstropfen: Der Künstler selbst kann aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. „Aber er lässt sich gerne erzählen, was sich alles abgespielt hat“, meint sein Großneffe.

Oswald Kollreider, der selbst keine Kinder hat, lebt mit seiner 97-jährigen Schwester nach wie vor in seinem Haus in Strassen. Für eine Rund-um-die-Uhr-Pflege ist gesorgt. Bis vor Kurzem war er noch künstlerisch tätig, sagt Andreas Kollreider. „Noch 2016 hat er sporadisch zum Stift gegriffen. Eine dieser Zeichnungen ist auch in der Schau zu sehen.“

Für Kunstsammler bietet sich bei der Geburtstagsausstellung eine gute Gelegenheit, ihre Sammlung aufzustocken. Nicht alle, aber viele der gezeigten Bilder sind käuflich zu erwerben. „Es gibt fixe Preise, die bei 200 Euro beginnen, etwa für Skizzen. Größere Bilder kosten dann 3500 oder 4000 Euro“, weiß der Großneffe.