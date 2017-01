Von Christoph Blassnig

Lienz – Die alten Jalousien in der 4a-Klasse halten gleißenden Sonnenschein draußen. Kunstlicht erhellt den Raum. Trotzdem benötigt ein Mädchen in der ersten Bankreihe wegen der Empfindlichkeit seiner Augen noch zusätzlich eine getönte Brille: Monja.

Deutschstunde. Es gilt, im Buch einzelne Begriffe Kategorien zuzuordnen. Jede Kategorie hat eine bestimmte Farbe. Mit Buntstiften markieren die Kinder die Wörter. Für Monja wäre das eine unlösbare Aufgabe: Sie kann keine Farben sehen. Ihr zeigt sich die Welt nur in Grautönen. Monja ordnet also mit Zahlen oder Symbolen zu. Und weil sie gerne malt, reicht ihr Simon Bodner dann die passenden Stifte. Er unterstützt das Mädchen seit vier Jahren als Schulassistent. „Ich halte mich im Hintergrund“, erklärt er. „Monja arbeitet gerne selbstständig.“ Sechs Stunden pro Woche fördert auch Sonderpädagogin Doris Ragger das Mädchen. „Sie ist eine gute Schülerin“, sagt sie, während sie extragroß gedruckte Lernunterlagen vorweist. „Passende Einrichtungen und Hilfestellungen ermöglichen Kindern mit Einschränkungen problemlos den Besuch der Regelschulen.“

Im hinteren Bereich des Klassenzimmers hängt an der Decke eine halbkugelförmige, rundum bewegliche Kameraeinheit. Das Kabel führt nach vorne bis über Monjas Sitzplatz und dort nach unten. Ein großer Computerbildschirm zeigt der Schülerin an, worauf das künstliche Auge gerade gerichtet ist.

Manuela Leiter, Monjas Lehrerin, schreibt an die Tafel. „Ich bin es schon gewöhnt, dass mir beim Unterrichten neben Kinderaugen auch eine Kameralinse folgt“, lächelt Manuela. An die Tafel schreibt die Lehrerin nur in Druckbuchstaben. Denn trotz der Vergrößerung durch das Kamerasystem tut sich Monj­a beim Lesen von Schreibschrift schwerer. Die anderen Kinder stört das nicht. Sie notieren die Wörter in Schreibschrift in ihre Hefte.

Seiten aus einem Buch gelangen über ein zusätzliches Lesegerät in Echtzeit auf Monjas Bildschirm oder gleich auf ihr neues Notebook. Das Zehnfingersystem beherrscht sie schon perfekt. Zum Teil erledigt Monja Aufgaben noch handschriftlich auf Papier. Das soll schrittweise durch den Computer ersetzt werden.

Die Eltern haben erst kürzlich auf dieses hochmoderne und kostspielige Tafel-Lesesystem für ihre Tochter aufgerüstet. Es ist in ihrem Privatbesitz. Förderungen dafür sind gering. Über ein Bedienfeld kann Monja genau steuern, was sie angezeigt haben möchte. In der Pause demonstriert sie, wie gut das funktioniert: Immer weiter vergrößert sich der Bildausschnitt, bis der Radiergummi im Federpennal eines Mitschülers zu erkennen ist. Der Montageort der Kameraeinheit ist so gewählt, dass man damit auch verfolgen kann, wer zur Türe hereinkommt.

Ihre Seheinschränkung hindert Monja nicht an einer Vielzahl von Aktivitäten: Sie spielt Cello, reitet gerne, tanzt, mag Leichtathletik und läuft Sprint. Im Winter ist sie bei Skitouren und Snowboardfahrten anzutreffen. Langlaufen soll bald dazukommen.

Wie anderen auch passieren ihr im Alltag Hoppalas, erzählt die Schülerin fröhlich: So sei sie beim Spielen in der Turnstunde mitsamt dem Ball im Tornetz gelandet. Und beim Skifahren folgt sie immer ihrer vorausfahrenden Freundin Paulina. Nur einmal, da hat ein anderes Mädchen Paulina zum Verwechseln ähnlich gesehen. „Der Irrtum hat sich bald aufgeklärt“, zuckt Monja mit den Schultern. „Sonst ist eigentlich alles ganz normal.“

An welche Schule Monja Bruckner im Herbst wechseln wird, steht noch nicht fest. In die neue Klasse mitbringen wird sie auf jeden Fall ihr Kamerasystem und eine Menge Ehrgeiz und Energie. Simon soll sie noch ein, zwei Jahre begleiten, bis Monja im Schulalltag ganz ohne ihren persönlichen Assistenten zurechtkommt.