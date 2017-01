Von Harald Angerer

Kitzbühel – Mit einem Moment ist alles still – 50.000 Menschen schweigen. Wenige Sekunden zuvor herrschte ausgelassene Feierstimmung, sie wurde aber unterbrochen. Beat Feuz kam in der Traverse der Streif am Samstag zu Sturz und im Zielraum bleibt für wenige Momente die Zeit stehen. Doch Entwarnung, Feuz steht auf und fährt selbst ins Ziel. Aufatmen bei den Zuschauern, aber auch einige Meter abseits des Ziels. Hier steht die Mannschaft des Christophorus CX, der für die Versorgung der Rennläufer zuständig ist. Als Flugretter ist der Kitzbüheler Andreas Steger nun schon seit 30 Jahren alljährlich dort im Einsatz, seit zwölf Jahren wechselt er sich mit dem Wörgler Hermann Schneck ab.

„Wir sind immer die gleichen Leute, das erleichtert die Arbeit enorm“, sagt Steger. Heuer war es ein gutes Jahr für die beiden, denn sie mussten nicht einmal in die Luft gehen. Das war schon anders. „Im Vorjahr waren wir noch nicht von der Übergabe zurück, da mussten wir schon wieder auf die Strecke“, schildert Schneck. Der CX versorgt die Athleten auf der Piste und bringt sie dann zur Übergabe im Süden von Kitzbühel, dort übernimmt der C4 den Patienten. Der CX fliegt wieder an die Rennstrecke. An dem Wochenende wechseln sich die beiden im C4 und CX ab.

Dienstbeginn haben beide mit den Piloten und den Notärzten am Stützpunkt um 6 Uhr in der Früh. Wechselweise sitzen sie im CX, der für alle Einsätze innerhalb der Rennstrecke zuständig ist, und dem C4, der für die Übernahme positioniert wird. „Dann wir erst mal die Ausrüstung kontrolliert“, schildert Steger. Es ist die normale Notfallausrüstung wie auch an normalen Einsatztagen. Denn „die Einsätze sind dieselben, es ist nur die Umgebung eine andere“, schildert Schneck. Dass man unter Beobachtung stehe, würde man im Einsatz nicht wahrnehmen. Um 8.30 müsse der CX dann im Zielbereich Position beziehen, also bevor noch die Besichtigung stattfindet. „Hier werden wir vom KSC über die aktuellen Zeiten informiert, die Zusammenarbeit ist hier wirklich großartig“, betont Steger.

Dann wird das Tau ausgelegt und die Mannschaft ist einsatzbereit. „Wir bekommen bei einem Sturz die Anforderung von der Bergrettung, auch hier haben wir eine eingespielte und sehr gute Zusammenarbei­t. Wir sehe­n aber auf der Leinwan­d das Renne­n und sind somit schon vorgewarn­t“, sagt Schneck. Heue­r musste­n sie nur einma­l abhebe­n, und das im Training. Das sei aber nicht ungewöhnlich, denn es gab schon Jahre ganz ohne Einsatz.

In Erinnerung bleiben aber trotzdem die Einsätze, vor allem jener mit Hans Grugger im Jahr 2011. „Das sind Bergungen, die natürlich in Erinnerung bleiben, weil sie wirklich außergewöhnlich waren“, schildert Steger, der damals Dienst hatte. Für den Einsatz hat die Christophorus-Mannschaft auch viel Lob erhalten. Auch das Vorjahr mit so vielen Einsätzen bei der Abfahrt am Samstag war sehr außergewöhnlich, da erwischte es Schneck, der an dem Tag im CX Dienst machte. Heuer konnte dann sein Kollege Steger einen ruhigen Renntag verfolgen. Auch wenn man sich einige Male bereit machen musste, ein Einsatz war nicht notwendig.