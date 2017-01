Von Simone Tschol

Ehrwald – Es ist eine Sensation. Erstmals in der Geschichte der Außerferner Bergrettung steht eine Frau an der Spitze einer Ortsstelle: Regina Poberschnigg.

Dabei ist die Ehrwalderin keine Unbekannte. Sie war es, die in den späten 1990ern den Zugang für Frauen in der Tiroler Bergrettung gefordert hat. Und ihr jahrelanger Kampf und eine Gesetzesänderung haben es möglich gemacht. Poberschnigg ist seit 2001 Bergrettungsmitglied und kann somit nicht nur auf viel Erfahrung am Berg zurückgreifen. Sie bringt als langjährige Flugretterin und Notfallsanitäterin auch aus medizinischer Sicht beste Voraussetzungen mit.

„Ich bin am Berg immer wieder zu Unfällen dazugekommen. Da das mit der Kommunikation früher nicht so einfach war, habe ich die Bergrettung gebeten, mir ein Funkgerät mitzugeben“, erinnert sich Poberschnigg an die Anfänge. Doch die Reaktion war ernüchternd: „Das geht gar nicht.“

Schon damals zeichnete sich ab, dass der Weg zur Bergrettung ein steiniger werden würde. Vorurteile wie Frauen seien weder körperlich noch konditionell in der Lage, Dienst bei der Bergrettung zu machen, seien zu empfindlich, könnten kein Blut sehen, würden Querelen in den Verein bringen und den männlichen Kameradschaftsgeist stören, wurden quasi in der Dauerschleife abgespult. Poberschnigg: „Das war damals schon alles Quatsch. Vor 20 Jahren war das Niveau bei der Bergrettung bei Weitem nicht so hoch wie jetzt. Wir haben unsere Stärken und Schwächen, genau wie die Männer. Manche haben eine super Ausdauer, andere sind medizinisch oder psychologisch besser. Ich kann sportlich gut mithalten, habe eine starke Ausdauerkondition, aber bei einem schnellen Bergauf-Sprint stoße ich an meine Grenzen“, beschreibt die Ehrwalderin den Mix der Talente. „Es gibt so viele Frauen, die am Berg super drauf sind, da können viele Männer einpacken.“

So manche Anekdote beweist aber, dass es die Gegnerschaft nicht bei Vorurteilen beließ. „Im Unterland begrüßte mich ein Hüttenwirt mit den Worten: Ah, du bisch des, die den Scheiß angezettelt hat. Von mir kriegst du nix zum Essen und auch nix zum Trinken.“ Aber die Außerfernerin musste trotzdem nicht mit leerem Magen schlafen gehen. „Meine Kollegen haben für mich mitbestellt“, lacht Poberschnigg und fügt hinzu: „Ich habe mir alles schwer erarbeitet. Aber ich hatte immer ein paar Leute um mich, die mir geholfen haben. Die Ausbildung war cool und die Jungs echt fair.“

Auch in Stress-Situationen verliert die seit 2003 am RK-2 tätige Flugretterin ihren Humor nicht. „Wenn ich bei einem Flugrettungseinsatz mit einer Notärztin am Seil zum Verletzten komme, wir beide den Helm abnehmen und gefragt werden, ob wir sicher seien, dass wir das können, dann sagen wir immer: Wir probieren es halt einmal.“

In der Ortsstelle Ehrwald, der Poberschnigg nunmehr seit 16 Jahren angehört, weiß man längst um das Können und die Stärken der 53-Jährigen. Wohl auch deshalb wurde sie nach dem Rückzug von Christian Spielmann, der nach 15 Jahren sein Amt als Ortsstellenleiter zurücklegte, mit nur einer Stimmenthaltung zur neuen Frontfrau gewählt. Dass es sich hierbei um einen herausfordernden Job handelt, ist Regina Poberschnigg durchaus bewusst. Immerhin ist Ehrwald die Ortsstelle mit dem höchsten Einsatzaufkommen im ganzen Bezirk. 2016 wurde die Mannschaft zu 57 Einsätzen am Wetterstein und der Mieminger Kette gerufen. Hinzu kamen 112 verunfallte Skifahrer, die im Rahmen des Pistendienstes von der Bergrettung betreut und geborgen wurden. Mehrere Bereitschaftsdienste bei Berglauf-Veranstaltungen, die Erhaltung der Klettersteige sowie Aus-und Fortbildung gehören ebenfalls zum Tätigkeitsfeld der über 50 aktiven Mitglieder. „Ich freue mich auf eine spannende und anstrengende Aufgabe, aber ich habe ein tolles Team hinter mir, auf das ich voll zählen kann“, sagt Poberschnigg bei ihrem Amtsantritt. Als Erstes gehe es nun daran, mit den Ärzten und dem Roten Kreuz Gespräche zu führen.

Galt Poberschnigg lange als Einzelkämpferin, hat sich das Blatt längst gewendet. 14 Bergretterinnen zählt Bezirksleiter Markus Wolf im Außerfern. Die Männer sind den Kameradinnen gegenüber aufgeschlossen und zollen ihnen Respekt.

Die Ortsstelle Ehrwald und jene in Rietz sind derzeit die einzigen in Tirol unter weiblicher Führung.