Von Michael Domanig

Absam – „Unser Ziel ist es, Lücken in den Dorfchroniken zu schließen“, sagt Matthias Breit, Leiter des Gemeindemuseums Absam – und meint damit die noch weitgehend unaufgearbeitete Geschichte der ehemaligen Barackensiedlung in Eichat. Diese Siedlung, die auf ein Ausbildungslager der Deutschen Wehrmacht zurückging, „lag in jeder Hinsicht am Rande von Absam“, erklärt Breit – und doch hat der junge, heute so bedeutsame Ortsteil Eichat genau hier seine Wurzeln.

Rund 50 Häuser, Holzbaracken, aber auch gemauerte Gebäude, umfasste das Wehrmachtslager in Eichat. Nach dem Krieg wurde es an die Republik Österreich übergeben. Und die ehemaligen Militärbaracken wurden zu Wohnstätten für höchst heterogene Gruppen – darunter Südtiroler Umsiedler, die nach dem Krieg zunächst vielfach staatenlos waren, Flüchtlinge aus dem Sudetenland oder auch ehemalige Nationalsozialisten, die ihre Wohnungen hatten aufgeben müssen. Die Baracken wurden als Notunterkünfte zugewiesen, „niemand rechnete damit, dort 20 oder 30 Jahre zu leben“, führt Breit aus. „Doch irgendwann wurde klar: Das Provisorium geht weiter.“

Wie es war, in der äußerst einfachen, großteils hölzernen Siedlung aufzuwachsen, davon erzählen vier ehemalige Bewohner am Sonntag um 16 Uhr im Gemeindemuseum. Aus heutiger Sicht sind die Lebensverhältnisse schwer vorstellbar: „Wir hatten kein Klo und kein Wasser in der Wohnung“, erinnert sich der 1941 geborene Eduard Walch, dessen Familie ab Oktober 1945 in der Siedlung lebte. „Zur Beleuchtung gab es anfangs nur Petroleumlampen, der Herd war die einzige Wärmequelle.“ Im Hof vor der Baracke befand sich ein Wasserrohr, als Toiletten dienten notdürftig zusammengezimmerte Plumpsklos – für deren Besuch in kalten Winternächten eigens ein Mantel am Kleiderständer bereithing.

„Die Baracken bestanden nur aus Weichholzfaserplatten und Dachpappe“, erklärt Walch – und waren entsprechend hellhörig. „Wenn man etwas zu besprechen hatte, hat man das Radio aufgedreht, um ungestört zu sein“, lacht Käthe Jetschko (geb. Stadler), Jahrgang 1938.

Die Gemeinde habe kaum etwas für die Infrastruktur getan, meint Walch. Alles, was neu hinzukam oder repariert werden musste, hätten die Bewohner selbst errichtet.

In der Barackensiedlung lebten fast nur Familien, oft sehr kinderreiche: Zu neunt in zwei Zimmern zu leben, war keine Seltenheit. Eine Südtiroler Familie habe es sogar auf 18 Kinder gebracht, erzählen Eduard und sein Bruder Max Walch. Viele der Bewohner arbeiteten direkt in Eichat in den neuen Fabriken von Swarovski und Montavit.

Die Walch-Brüder haben viele Anekdoten parat: etwa dass die Kinder sich auf dem Schulweg anfangs noch bei den französischen Besatzungssoldaten ausweisen mussten; oder dass es für die „Baraggeler“ ganz normal war, bei den Bauern der Umgebung um Eier oder ein Lackerl Milch zu bitten. Die Brüder selbst zogen oft mit dem Leiterwagen los, um Textilreste, Kupfer und Alteisen zu verkaufen.

„Ich habe den Absamer Bauernkindern zum Teil auch die Hausaufgaben gemacht, um ein Speckbrot zu bekommen“, erzählt Eduard Walch lächelnd. Vom Arzt als unterernährt eingestuft, wurde er als Kind zweimal nach Winterthur (Schweiz) auf Erholung geschickt: Die Gastfamilie hatte ein eigenes Badezimmer, „das war mir unbekannt“, berichtet Walch. Und zum ersten Mal habe er dort auch eine Zahnbürste bekommen.

Doch obwohl das Geld knapp war, sei es „eine schöne Zeit“ gewesen, betont Max Walch (Jg. 1948): „Wir waren immer zufrieden, kannten es nicht anders.“ Besonders schön seien die gute Nachbarschaft und der starke Zusammenhalt in der Siedlung gewesen. Wie stark dieser bis heute ist – obwohl die letzte Baracke Mitte der 80er-Jahre geschleift wurde –, bewies im Oktober 2016 ein großes „Barackentreffen“, organisiert von Regina Saurer. Nicht weniger als 170 ehemalige Bewohner tauschten Erinnerungen aus. Darauf aufbauend soll nun ein Heft mit alten Fotos aus Eichat zusammengestellt werden, sagt Breit – ein weiterer Schritt Richtung „Lückenschluss“.