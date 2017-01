Von Angela Dähling

Schwaz – Wie kommt der Chevy auf die Bühne, wo bekommt man Starkstrom für die zwei Nightliner her? Reichen die Garderoben für die 150 Kostüme der 30 Akteure? Mit Fragen wie diesen hatte sich in den letzten Tagen Peter Lindner und Martin Bichler von Lindner Music auseinanderzusetzen.

Grund ist die aufwändigste Produktion, die bis dato im SZentrum auf die Bühnenbretter kommen soll: die „Pasión de Buena Vista“. Zuletzt veranstaltete Lindner das kubanische Tanz- und Musikspektakel im Congress in Innsbruck. „Angesichts der Dimension der Veranstaltung steht man in Schwaz doch vor einigen Herausforderungen“, sagt Lindner. Mit Hilfe von Stadtgalerien-Chef Günther Berghofer und dem Schwazer Stadtmarketing werden sie gemeistert. Über den Ladehof der Stadtgalerien wird die umfangreiche Bühnenausstattung inklusive Chevy-Oldtimer, kubanischen Städtekulissen und aufwändiger Licht- und Tontechnik in den Silbersaal transportiert.

Zehn Techniker beginnen bereits morgens mit dem Aufbau. „Auch eine Küchenausstattung ist dabei, denn das ganze Ensemble versorgt sich hinter der Bühne selbst“, sagt Martin Bichler. Die 30 Akteure reisen mit Nightlinern aus Jena in Deutschland an. „Wegen der Kühlschränke, Klimaanlagen etc. da drinnen brauchen wir Abstellplätze mit Starkstrom. Dabei hilft das Stadtmarketing“, erklärt er weiter. Denn nach der Show reist die kubanische Truppe gleich wieder weiter bzw. zurück nach Ostdeutschland, wo in Rostock der nächste Auftritt stattfindet.

Am Freitag, den 3. Februar, verwandelt sich das SZentrum also in ein Stück Kuba. Mit heißen Rhythmen, mitreißenden Tänzen, exotischen Schönheiten und unvergesslichen Melodien werden die Zuschauer auf eine Reise durch die aufregenden Nächte der Karibikinsel entführt. Die Sänger Lisbet Castillo-Montenegro, Estanislao „Augusto“ Blanco Zequeira und Jose Guillermo Puebla Brizuela, die außergewöhnliche Buena Vista Band, talentierte Background Sänger und die eindrucksvolle Tanzformation „El Grupo de Bailar“ sorgen für eine einzigartige Bühnenshow. Instrumente braucht es kaum welche bis auf Klanghölzer und Trommeln.

Karten gibt’s im Vorverkauf bei Ö-Ticket, den heimischen Banken, im Internet unter www.lindnermusic.at und unter Tel. 05242-93 80410.