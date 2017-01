Seefeld – Ende November inszenierte der Seefelder Tourismusverbandsdirektor Elia­s Walser eine vermeintliche Irrfahrt einer Pistenraupe, die „versehentlich“ im norddeutschen Seefeld statt in Tirol landete. Die tagelange bewusste Irreführung sorgte nicht nur für Unmut bei deutschsprachigen Medien und der Tirol Werbung, sondern bringt dem TVB Seefeld nun auch eine Rüge des Deutschen Rats für Public Relations (DRPR) ein. In einer aktuellen Presseaussendung des Rates heißt es: „Auf konkrete und mehrmalige Nachfragen von dpa (Deutsche Presse-Agentur, Anm.) und anderer Medienvertreter bestätigte Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, den Vorgang zunächst als wahr. Erst zwei Tage später räumte Herr Walser ein, dass es sich hierbei um einen ,PR-Gag‘ gehandelt habe. Der DRPR rügt Elias Walser, den in die Durchführung involvierten Kabarettisten Alex Kröll und Karl Royer, Geschäftsführer der österreichischen Werbeagentur SR1, aufgrund der bewussten Täuschung von Journalisten sowie der Schädigung des Berufsfeldes der PR.“ Vorhaben dieser Art würden gegen mehrere Artikel des Deutschen Kommunikationskodexes sowie des Code de Lisbonne verstoßen.

Überrascht ob der Rüge zeigte sich gestern der Tiroler Kabarettist Alex Kröll, der für die Aktion vom TVB als Lkw-Fahrer gebucht wurde. „Ich nehme das mit Bedauern zur Kenntnis, fühle mich aber nicht schuldig. Ganz im Gegenteil: Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass ich die Irreführung nicht gut finde, und habe schließlich zur Aufklärung beigetragen.“ (dd, TT)