Itter, Wildschönau – Das Thema Pflege wird immer wichtiger, und so arbeiten die Gemeinden des Planungsverbandes Brixental-Wildschönau an einer Verbesserungsmöglichkeit der Pflege und Seniorenbetreuung. Sie haben das so genannte „Case Management“ eingeführt. „Der Bereich Pflege wird immer wichtiger. Wir wollen mit der Initiative die Sache aber überregional angehen. Wir haben sehr gute Häuser und sehr gute Mitarbeiter, aber es fehlte noch die überregionale Struktur“, sagt Josef Kahn, Obmann des Planungsverbandes 31 und Itterer Bürgermeister. Zum Verband gehören die Gemeinden Kirchberg, Brixen, Westendorf, Hopfgarten, Itter und Wildschönau.

Über den Sozialsprengel Kirchberg wurde ein so genannter Case Manager, also „Kümmerer“, für die Region mit rund 24.000 Einwohnern eingestellt. „Er ist der Ansprechpartner für die Bevölkerung in Sachen Pflege- und Gesundheitsinformation. So weiß der Kümmerer zum Beispiel, wo derzeit ein Pflegeplatz in der Region frei ist, oder er ist beratend tätig“, schildert Kahn. So würde der Kümmerer zu einem Erstgespräch kommen und feststellen, welcher Bedarf gegeben ist. Zum Beispiel, ob auch mobile Pflege notwendig wäre oder eine Übergangspflege.

Mit dem Case Management wurde konkret im April 2016 begonnen. Der Bedarf hat sich seither als sehr groß erwiesen. Zu den bestehenden Einrichtungen und Sozialpartnern zählen alle Wohn- und Pflegeheime in der Region, darüber hinaus Krankenhäuser mit Entlassungsmanagement, Sozial- und Gesundheitssprengel, Ärzte, Gemeinden, Freiwillige, Ehrenamtliche u. v. m.

Mit dem Case Management in der Region beauftragt ist der Imster Dietmar Strobl. Für die Bevölkerung in den sieben Gemeinden ist das Angebot kostenlos, ein Teil der Kosten wird vom Land Tirol getragen, den Rest übernehmen die sieben Gemeinden.

Um Kreativität und Bereitschaft zur Kooperation von Gemeinden zu würdigen und gelungene Beispiele aus der Praxis vor den Vorhang zu holen, wurde der Gemeinde­kooperationspreis – kurz „GEK­O“ – ins Leben gerufen. Drei Projekte haben es ins Finale geschafft, darunter auch das Case Management des Planungsverbandes Brixental/Wildschönau. Das Projekt mit den meisten Stimmen gewinnt den GEKO 2017 und das Siegerprojekt erhält eine Prämie in der Höh­e von 5000 Euro. Per Online-Voting kann unter www.geko.tirol bis zum 30. Jänner abgestimmt werden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn viele Menschen aus der Region für uns stimmen würden“, hofft Kahn auf Unterstützung. (ts, aha)