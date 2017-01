Von Harald Angerer

Oberndorf – Die Gemeinde Oberndorf trauert um ihren Altbürgermeister Franz Höck. Höck ist am Mittwoch nach einer langen Krankheit im 93. Lebensjahr verstorben. Der Landwirt lenkte nicht weniger als 30 Jahre die Geschicke der Gemeinde Oberndorf, er war von 1962 bis 1992 Bürgermeister und vorher auch schon sechs Jahre im Gemeinderat. Ihm folgte der nunmehrige Bürgermeister Hans Schweigkofler.

In den drei Jahrzehnten hat Höck die Gemeinde Oberndorf maßgeblich geprägt. Wohl am offensichtlichsten und auch mit dem größten Einfluss auf die gesamte Region war die Umfahrung Oberndorf, die in seiner Zeit verwirklicht wurde. „Die Umfahrung war sicherlich seine größte Leistung, denn im Jahr 1984 wurde über Umfahrung noch nicht diskutiert“, sagt Bürgermeister Schweigkofler. Er lobt auch den großen Weitblick und das große Verhandlungsgeschick Höcks. Dieser Weitblick zeige sich auch in der Oberndorfer Volksschule. Diese wurde im Jahr 1968 größer gebaut als damals notwendig und bietet heute noch ausreichend Platz. „Auch wurde damals sogar schon ein Turnsaal gebaut, das war nicht selbstverständlich“, sagt Schweigkofler. In Höcks Amtszei­t fiel unter anderem auch der Bau des Feuerwehrhauses und des Schwimmbades.

Von der Gemeinde wurde Höck zum Ehrenbürger und Ehrenringträger ernannt, zudem war er unter anderem auch Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Tirol und der Landeslandwirtschaftskammer.