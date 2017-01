Imst – Bewegt und etwas nostalgisch blickte Mathias Frischmann, der Leiter des Imster Kirchenchors, beim Abschiedsessen auf mehr als fünf Jahrzehnte zurück. Es war der Abend, an dem offiziell das Ende der Gesangsgemeinschaft begangen wurde. Das Durchschnittsalter der verbliebenen 20 Chormitglieder beträgt 75 Jahre. Insgesamt füllten in den 55 Jahren 102 Vokalisten die Imster Kirchen mit sakralen Gesängen.

1962 wurde der Kapuziner­kirchenchor von Mathias Frischmann übernommen und bis 1967 auf 18 Mitglieder aufgestockt. Der ebenfalls zu dieser Zeit existente, allerdings nur schwach besetzte Pfarrkirchenchor fusionierte Anfang 1967 mit dem Kapuzinerchor zu einem 33 Mitglieder zählenden, gemischten Chor. Unter der Leitung von Frischmann erarbeitete sich diese Chorgemeinschaft ein großes Repertoire an Messen und Gesängen. Mit mehr als 400 Werken diverser Stilrichtungen steuerte der Chor bei insgesamt 4989 Messgestaltungen und Andachten die musikalische Note bei. „Die Kirchenweihe in Brennbichl, die Primiz von Josef Huber und Christoph Frischmann und das Benefizkonzert mit Kammersänger Rudolf Schock mit Tochter in der Pfarrkirche sind mir besonders in Erinnerung“, blickte der Chorleiter zurück. Ob unter der Orgelbegleitung der langjährigen, leider verstorbenen Organistin Hermine Köck oder unter der Begleitung des 1969 eingesetzten Pfarrkirchenorchesters, das 1985 aus Platzgründen aufgelöst wurde – der Chor habe es verstanden, in all den Jahren unzähligen Menschen Besinnung, Freude, aber auch Trost zu bereiten. Zum emotionalen Abschied brachte Frischmann seinen „tiefen Dank“ an alle Beteiligten rund um den Chor zum Ausdruck. (TT)