Von Helmut Wenzel

Flirsch – Was hat der Betreiber von Österreichs hochrangigem Straßennetz mit Kraftwerken am Hut? – „Wir bauen eines. Um damit den Flirscher Tunnel aus der eigenen Steckdose beleuchten zu können“, war die etwas überraschende Antwort der Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele und Alexander Walcher am Donnerstag. Mit dem Projekt „Kleinkraftwerk Gonderbach“ in Flirsch beschreite man zwar Neuland, „aber wir haben keine Angst vor Innovationen“, betonte Walcher. „Sauberer Strom zur Eigennutzung ist eine zukunftsweisende Option.“ Auch am Semmering will die Asfinag ein Kleinkraftwerk bauen.

In Flirsch weiß Bürgermeister Roland Wechner noch nicht viel über das Vorhaben. Der Grund gehöre der Agrargemeinschaft. Vorbehaltlich des Behördenverfahrens sehe er aber keine Hindernisse.

Die Asfinag will ihre Kraftwerkspläne 2018 umsetzen. „Wir sind zuversichtlich, dass an diesem Standort ein umweltverträgliches Projekt gebaut werden kann“, erklärt der Asfinag-Geschäftsführer. Man möchte dabei die vorhandene Infrastruktur nutzen, die zur Versorgung des Flirscher Tunnels mit Löschwasser dient. Die Investitionskosten werden mit 900.000 Euro beziffert. Die Produktion im kleinen Krafthaus liege bei 0,4 Gigawattstunden (GWh), eine Einspeisung ins Tiwag-Netz sei nicht geplant. Der Eigenstrom werde ausschließlich zur Tunnelbeleuchtung genutzt – der jährliche Energiebedarf liegt bei 0,46 GWh. „Somit können wir den Großteil aus eigener Produktion abdecken“, erläutert Walcher.

Auch im Arlbergstraßentunnel würden im Zuge der Sanierungsarbeiten 2017 die Stromkosten gesenkt. „Wir ersetzen 10.000 alte Leuchten durch 3000 moderne LED-Leuchten“, weiß Siegele.

Mit dem Flirscher Kleinkraftwerk verknüpft die Asfinag auch eine Botschaft. „Wir steuern auf automatisiertes Fahren hin, die Zahl der E-Mobile wird steigen. Die Asfinag will dazu die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen“, erläutern die beiden Geschäftsführer. „Eine Fahrt mit dem Elektroauto von Tirol nach Wien wird in fünf Jahren schon sehr komfortabel sein“, ist Siegele überzeugt. „Auf die mit Strom betriebene Heizung im Fahrzeug wird man nicht verzichten müssen.“

Für die Asfinag sei es wichtig, dass es entlang der Autobahnen und Schnellstraßen genügend Stromtankstellen gibt. „Bis Jahresende 2017 werden 25 von den insgesamt 86 Raststationen mit E-Ladestationen bestückt sein“, hob der Geschäftsführer hervor.

Intern stelle man die Weichen ebenfalls auf grüne Mobilität: 2020 sollen 20 Prozent des Fuhrparks bis 3,5 Tonnen elektrischen Antrieb haben. Ladestationen würden an zahlreichen Asfinag-Betriebsstandorten errichtet.