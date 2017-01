Von Wolfgang Otter

Kufstein – Sie habe erst heute von der Erkrankung eines Mitschülers erfahren und sich eigentlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was dies für sie bedeute – so erzählte gestern Mittag eine Schülerin des Bundesrealgymnasiums vor dem Doppelgebäude. Im Inneren ist derweilen Direktorin Ellen Sieberer damit beschäftigt, gemeinsam mit den Schulärzten die Schüler zu informieren. Die Nachricht, dass ein 17-jähriger Schüler des Gymnasiums – ein afghanischer Asylwerber – an offener Tuberkulose (TBC) erkrankt ist, sorgt auch für einige Unruhe bei den Eltern und in der Schule. Für die mündliche Beantwortung von Medienanfragen habe sie daher derzeit keine Zeit, erklärt die Direktorin auf TT-Anfrage. Die versprochene schriftliche Stellungnahme zur gestrigen Stimmung in der Schule von der Pressestelle des Landes blieb oberflächlich.

Entdeckt wurde die offene TBC bei einer ärztlichen Untersuchung des 17-Jährigen. Der ursprüngliche Verdacht bestätigte sich dann vergangene Woche. Da war der Afghane bereits im Landeskrankenhaus Natters untergebracht, wie von der Pressestelle der tirol kliniken zu erfahren ist. Am Dienstag dieser Woche wurden dann auch die Schüler der Klasse sowie die Deutschgruppe, die der Asylwerber besuchte, vom Amtsarzt untersucht. Spätestens da dürfte der Fall öffentlich bekannt geworden sein. Am Mittwochnachmittag hatte dann die Bezirkshauptmannschaft Kufstein auch via Aussendung des Landespressedienstes die breitere Öffentlichkeit informiert – die TT berichtete. Seither gibt es viele Fragen an die Zuständigen, besonders von den besorgten Eltern.

Der 17-Jährige ist mit seinen Eltern und fünf Geschwistern seit April 2016 in Kirchbichl im Asylwerberheim untergebracht. Auch hier wurden bereits alle Bezugspersonen untersucht. „Insgesamt“, so wird Kufsteins Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer am Mittwoch per Presseaussendung zitiert, „zählen zu dem unmittelbar gefährdeten Kreis – Mitschüler, Lehrer, Familienmitglieder, Mitbewohner in der Unterbringung – 69 Personen.“

Dem Jugendlichen ginge es den „Umständen entsprechend gut“, berichtet tirol-kliniken-Pressesprecher Johannes Schwamberger. Nachdem er bereits seit zwei Wochen in stationärer Behandlung sei, müsse er mit zwei weiteren rechnen. Auch danach werde der Schüler weiterhin Medikament­e nehmen müssen.

Was sollen nun betroffene Eltern tun? „Ruhig bleiben und der Gesundheitsabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Kufstein vertrauen. Dort hat man Erfahrung mit solchen Fällen“, rät Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitäts­direktion. Die Untersuchung des unmittelbar gefährdeten Personenkreises werde übrigens in zwei Stufen erfolgen. In 12 Wochen wisse man dann genauer, ob es noch weitere erkrankte Personen gibt und man die Untersuchungen ausweiten müsse. Aber, so Luckner-­Hornischer, bei TBC handle es sich um eine nicht so ansteckende Erkrankung wie etwa Masern.

In Tirol gibt es bis zu 80 TBC-Fälle im Jahr. Eine Zahl, die laut Landessanitätsdirektion konstant bleibt. Dafür sorgen in erster Linie Asylwerber, denn bei der einheimischen Bevölkerung seien die Erkrankungen rückläufig. An und für sich werden Asylwerber, die nach Österreich kommen, einer Basisuntersuchung unterzogen, berichtet Georg Mackner, Pressesprecher der Tiroler Sozialen Dienste (TSD). Dies sei auch bei dem Afghanen geschehen. „Zu diesem Zeitpunkt war der Jugendliche noch nicht krank: Die Erkrankung muss in den letzten drei Monaten erfolgt sein“, schätzte das Land in seiner Presseaussendung am Mittwoch. Wobei Luckner-Hornischer glaubt, dass der 17-Jährige die Erkrankung mitgebracht habe. Laut Mackner gebe es in den Unterkünften auch laufend Routineuntersuchungen.

Beim Jugendlichen scheint es sich um einen fleißigen Schüler zu handeln. Laut Mackner gebe es nur wenige Asylwerber-Kinder, die den Sprung aufs Gymnasium schaffen. „Dafür gibt es aber auch besondere Förderungen“, verrät Mackner.

Wie es nun am Bundesrealgymnasium weitergeht, darüber wollen Amt und Direktion beim Vorliegen erster Untersuchungsergebnisse informieren. Nächste Woche, so hofft man zumindest.