Von Gabriele Starck

Innsbruck – Helga Fritsch hat ihren Kritikern beim Neujahrsempfang von Medizin-Uni und Alumn-I-Med keinen Gefallen getan: Die Rektorin gab nicht bekannt, ob sie für eine weitere Amtsperiode kandidiert oder nicht. Lange warten müssen diese aber ohnehin nicht mehr auf Fritschs Entscheidung.

Kommenden Dienstag läuft die Bewerbungsfrist aus. Wie viele scharf auf dieses Selbstmordkommando sind – und als nichts anderes hat sich der Rektorenjob in der noch jungen Geschichte der Medizin-Uni herausgestellt –, steht noch nicht fest. Nur eine Bewerbung wird intern offen kommuniziert, da eine Gruppe von mächtigen Professoren diese in den vergangenen Monaten als Gegenmodell zu Fritsch bereits intensiv vorbereitet hat. Doch nicht nur die medizinische Academia muss von dem durchaus illustren KandidatInnenteam überzeugt werden, sondern auch der Landeshauptmann. Denn obwohl das Land keinerlei offizielles Mitspracherecht bei der Bestellung von Rektoren an staatlichen Universitäten hat, wird es realpolitisch ohne dessen Segen im Hintergrund auch hier schwierig.

Umso mehr, als das komplexe Gefüge zwischen Medizin-Universität und den Landes-Krankenanstalten zuletzt immer tiefere Risse bekommen hat. Der ärztliche Direktor der tirol kliniken, Wolfgang Buchberger, forderte daher in seiner Ansprache Mittwochabend mit deutlichen Worten, dass beide Institutionen endlich wieder an einem Strang ziehen. In der Vorstandsetage der tirol kliniken wünscht man sich jedenfalls ein entscheidungsfreudiges und kommunikatives Rektorat als künftigen Partner.

Um die Interessenkonflikte wirklich auszuräumen, müssten allerdings die getrennten Aufgaben – die Uni ist für Forschung und Lehre zuständig, die Krankenanstalten für Patientenversorgung – und die getrennte Personalhoheit in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengeführt werden. Zumindest darüber herrscht bei allen Einigkeit.