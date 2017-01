Von Agnes Dorn und Hubert Daum

Imst – „Dass heute zehn Jahre Sozialmarkt Imst gefeiert werden, löst bei mir ambivalente Gefühle aus. Wie wir alle wissen, nimmt der Anteil jener, die mit dem, was sie besitzen, nicht auskommen, zu.“ Der neu gewählte Obmann des Vereins Somi, Andreas Sailer, bedauerte bei seiner Antrittsrede einerseits die Tatsache, dass ein eigenes Warengeschäft für ökonomisch benachteiligte Menschen in Imst immer noch notwendig sei, andererseits konnte er dieser Tage aber auch die Obmannschaft für ein „wichtiges Rädchen am Wagen einer funktionierenden sozialen Gesellschaft“ unter guten Bedingungen übernehmen.

Viele Menschen mit sozialem Gewissen – allen voran Soziallandesrätin Christine Baur – kamen in den Imster Pfarrsaal, um Diakon Andreas Sturm nach zehn Jahren Obmannschaft die finale Ehre zu geben. „Der Sozialmarkt Imst war der erste im Oberland“, erinnert sich Sturm als Mann der ersten Stunde, „Georg Schärmer, Präsident der Caritas, gab dafür den Anstoß. Der Elisabethladen in Landeck und der Paulusladen in Reutte wurden erst später eröffnet.“ Ziel der sozialen Einrichtung sei es, Menschen mit niedrigem Einkommen zu helfen, Grundnahrungsmittel zu einem niedrigen Preis zu beziehen und vice versa genießbare Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten. „Wir bekommen 90 Prozent der Lebensmittel von verschiedenen Supermärkten geschenkt“, erläutert der scheidende Obmann, „die Preise für die Einkaufsberechtigten sind extrem niedrig.“ Allerdings werde die Bedürftigkeit sehr genau geprüft: „Die Antragsteller müssen ihre Einkünfte belegen und sich ausweisen. Nur wenn die Einkommensgrenze einer Einzelperson von 920 Euro im Monat nicht überschritten wird, wird die Einkaufskarte ausgestellt. Die Bedürftigkeit wird ständig evaluiert.“

Den schwersten Brocken hatte der Laden vor knapp vier Jahren zu schlucken, als das Rote Kreuz in der Nachbarschaft die „Tafel“ eröffnete, die jeden Samstag Lebensmittel kostenlos an finanziell Bedürftige austeilt. Sturm: „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, bilanzierten dann zwei Jahre lang nicht kostendeckend und mussten die Öffnungszeiten ändern.“ Im letzten Jahr habe man sich allerdings wieder erholt. „Das Tief konnte 2016 überwunden werden“, berichtete Kassiererin Maria-Luise Rampold, „mit den Einnahmen von 35.000 Euro wurde im vergangenen Jahr sogar ein gewisser Überschuss erwirtschaftet, mit dem nun wieder Lebensmittel gekauft werden können, die von den Handelsgeschäften nicht gespendet werden.“ Der Somi finanziert sich mit dem Verkaufserlös, den Mitgliedsbeiträgen (10 €/Jahr) und den Spenden. Neben der Geschäftsführerin Dagmar Kapeller und ihrem Stellvertreter Peter Fleischmann stellen sich immerhin rund zehn Ehrenamtliche in den Dienst der guten Sache. Fleischmann: „Seit einem Jahr können wir auch Obst und Gemüse anbieten. Das war ein wichtiger Impuls.“

Der neue Obmann Andreas Sailer konnte jedenfalls einen (wieder) gut aufgestellten Verein übernehmen (Kassastand rund 25.000 Euro), der auch weiterhin in der Lage sein wird, Menschen in ihrem Lebensalltag zu unterstützen, denen es finanziell weit schlechter geht als dem Durchschnittsbürger.