Vals – Seit mehr als 13 Jahren ruft Erich Gatt Freiwillige zur Mitarbeit beim Heuziehen. Einer gelebten, nicht ungefährlichen Bauerntradition, die Geschick und Kondition erfordert. In diesem Jahr hat sein Ruf von St. Jodok bis Telfes im Stubaital gereicht.

Für einen Tag stellte Karlheinz Töchterle seine Arbeitskraft zur Verfügung. Gemeinsam mit Freiwilligen nahm er kürzlich im Morgengrauen den eineinhalbstündigen Aufstieg auf sich, um dann, beladen mit einer Fuhre, Ferggel genannt, aus rund 2000 Metern Höhe abzufahren. Wobei eine Fuhre rund 150 bis 200 Kilo wiegt und diese, um flachere Abschnitte zu überwinden, von zwei Mann gezogen werden muss. Im teilweise sehr steilen Gelände rast der Heuzieher dann wieder in halsbrecherischer Fahrt ins Tal.

Gelenkt und gebremst wird der Schlitten mit einem Stackl (Holzstock), dessen schmiedeeiserne Spitze durch das Heu (Reisl) in den Schnee gerammt wird. Spätestens jetzt staunten die bereits erfahrenen, einheimischen Heuzieher über ihren Helfer Karlheinz. „Der hat a Kraft und a Kondition wie wir“, waren sich diese nach der ersten Talfahrt einig. Zum Erstaunen aller setzte ihr prominenter Helfer aber noch eines drauf. „Weil ein Mann gefehlt hat und so eine Fuhre zu viel war, ist der Karlheinz noch ein zweites Mal aufgestiegen und mit der für diesen Tag letzten Ferggel ins Tal gsaust“, staunte Erich Gatt.

Gatt ist es auch, der diese Tradition zugunsten der Re­novierung der „Herr im Elend“-Kapelle in Schmirn am Leben hält. Denn für die Erhaltung der Naturlandschaft gibt es eine Förderung des Landes Tirol, die den Erhalt des Natur- und Kulturraums sicherstellt. So beginnt die Arbeit der Freiwilligen bereits im Sommer auf den Bergwiesen im Valsertal. Oben angelangt werden ca. zwei Hektar Fläche mit der Sense gemäht.

Nach getaner Arbeit fand Karlheinz Töchterle anerkennende Worte: „Das Heuziehen mit den Valser Freunden war ein eindrucksvolles Erlebnis für mich. Es zeigt die Wertschätzung bäuerlicher Tradition, aber auch den wichtigen und mühevollen Beitrag unserer Bauern zur Pflege unserer Kulturlandschaft. Die schönen Bergmähder würden sonst verloren gehen.“ (bt)