Innsbruck – Am Dienstag, 31. Jänner, beginnt die sechste Staffel der Serie „Zeitzeugen“, veranstaltet von Casinos Austria, ORF Tirol und Tiroler Tageszeitung im Casineum des Casinos Innsbruck. Erster Gast ist der Südtiroler Indus­trielle Michael Seeber, die Fragen stellt erstmals der Tiroler Krimi-Autor Bernhard Aichner. Beginn ist um 19 Uhr.

Michael Seeber ist in Wirtschaftskreisen eine große Nummer. Er gründete das Bauunternehmen Seeste und übernahm 1993 die Mehrheit am Sterzinger Seilbahnunternehmen Leitner, das er in den vergangenen 20 Jahren zum Weltmarktführer im Seilbahnbau ausbaute. Mittlerweile produziert Leitner nicht nur Aufstiegshilfen aller Art, sondern auch Pistengeräte (Prinoth), Windkraftanlagen (Leitwind), Beschneiungsanlagen (Demaclenko) sowie verschiedene Personen- und Materialtransportsysteme. Der neueste Coup wird im Februar in Pisa eröffnet: Der Pisamover, ein seilgezogenes Transportsystem auf Schienen, das künftig Bahnhof und Flughafen der Universitätsstadt miteinander verbindet.

Michael Seeber ist auch ein begeisterter Kunstsammler, der neben zahlreichen Bildern auch sämtliche Ausgaben der von 1896 bis 1944 wöchentlich erschienenen Satire-Zeitschrift Simplicissimus sein Eigen nennt.

