St. Johann – Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust – auch bei den Urlaubsgästen ist das Thema wieder stark im Kommen. Vor allem Weitwanderwege liegen im Trend. Die Kitzbüheler Alpen sind vor drei Jahren schon sehr früh auf diesen Trend aufgesprungen und haben den KAT-Walk ins Leben gerufen, von Hopfgarten nach Fieberbrunn, mit 106 Kilometern und 6350 Höhenmetern, sechs Tage lang. Inzwischen gibt es davon auch eine verkürzte Variante.

Nun entwickeln sich auch in den einzelnen Regionen der Kitzbüheler Alpen zusätzliche Angebote, zum Beispiel im Pillerseetal der „WaiWi“ Weitwanderweg, und nun legt auch die Region St. Johann nach. Im kommenden Frühjahr geht der „Koasatrail“ an den Start.

Vier Tage, 65 km, 3750 Höhenmeter – das sind die Fakten dieser neuen Etappenwanderung, die zahlreiche der schönsten Plätze der Region aneinanderreiht. Niederkaiserkamm, Kaiserbachtal, Teufelsgasse, Grießbachklamm: Kalkstein, Mischwälder, Felswände und Almgebiete prägen dieses Naturschauspiel und einer steht dabei immer im Mittelpunkt: der „Koasa“, wie der Wilde Kaiser genannt wird. Das Gepäck wandert dabei selbstständig mittels Transfer von Unterkunft zu Unterkunft.

Damit auch das Auto etwas Erholung vom urlaubenden Besitzer bekommt, bietet die Region mit der neuen Gästekarte ganzjährig die kostenlose Benützung aller öffentlichen Buslinien an, wodurch der Urlaubsradius für entdeckungslustige Wanderer nochmals massiv erweitert wird.

Themenmanagerin Martina Foidl und Regionsgeschäftsführer Gernot Riedel können sich nun auch noch über Auszeichnungen freuen. So wurde die Region für das „Wanderdorf Erpfendorf“ und den Themenweg „Grießbachklamm“ kürzlich auf der Ferienmesse in Wien im Rahmen der Zertifikatsverleihung der österreichischen Wanderdörfer ausgezeichnet. „Wir haben in den letzten knapp fünf Jahren, gemeinsam mit vielen Partnern, zahlreiche Qualitätsverbesserungen und Weiterentwicklungen an unserem Wanderangebot durchgeführt und attraktive neue Erlebnisse geschaffen“, unterstreichen beide die hohe Bedeutung des Wanderthemas in der Region. (aha, TT)