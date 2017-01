Von Alexandra Plank

St. Johann – Stockschießen, ist das nicht etwas für Pensionisten? Und was ist da schon groß dabei? Das sind die ersten Assoziationen, mit denen Funktionäre des Bundes Österreichischer Eis-und Stocksportler (BES) wiederholt konfrontiert waren. Andi Aberger ist Jugendwart des Tiroler Stock-Vereins und Trainer beim Leistungszentrum Erpfendorf. Er sagt dazu: „Stockschießen ist eine der wenigen Sportarten, die der Großvater mit dem Enkel machen kann und beide sind begeistert.“ Von Vorteil ist auch, dass man nicht athletisch gebaut sein muss, um mitspielen zu können. „Es ist auch für Kinder ein toller Anreiz, weil es stark auf die Technik und das Geschick ankommt“, erklärt er.

Eine wahre Stock-Bastion befindet sich im Tiroler Unterland. Im Leistungszentrum Erpfendorf trainieren junge Sportler, die österreichweit ganz vorne mitmischen. Schwierig gestaltete sich aber bisher der Einstieg. „Die Stöcke sind für Kinder unter zehn Jahren zu schwer. Zudem befürchtete man, dass durch einseitige Belastung Haltungsschäden entstehen“, erläutert der Jugendwart. Deshalb startete der Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler eine Initiative, um ein leichteres Sportgerät zu entwickeln. „Das ist nun gelungen. Aufgrund seines Filz-Untergrundes kann man den Stock in jeder Turnhalle spielen“, so Aberger. Das gewichtsreduzierte Gerät (1,90 kg statt 2,75 kg) hat es auch in den Turnunterricht geschafft. In Tirol ist Aberger für die Implantierung des Projektes verantwortlich. Die beiden Neuen Mittelschulen (NMS) in St. Johann führen seit dem Schuljahr 2016/17 das Pilotprojekt „Stockschießen in der Schule“ durch. Es ist bei Schülern wie Turnlehrern gleichermaßen beliebt. Im Februar wird es in den beiden neuen NMS in St. Johann die ersten Meisterschaften geben, die direkt in der Schule stattfinden werden. „In den nächsten Monaten und Jahren wollen wir das Projekt auf ganz Tirol ausdehnen“, so der Trainer.

In St. Johann ist die Grundeinschulung abgeschlossen. 600 Kinder haben ein Sportgerät kennen gelernt, mit dem rund 90 Prozent vorher nichts zu tun hatten. Auch die Lehrer wurden geschult und können das Stockschießen in den Unterricht integrieren. Die Betreuer Fredi Stoppacher, Hermann Resinger und Aberger machen klar, dass Stocksport nicht nur Spaß macht, sondern auch positiv für die Gemeinschaft ist. „Auch Kinder, die etwa nicht die schnellsten Läufer sind, können punkten. Das führt zu mehr gegenseitigem Respekt“, so Stoppacher.