Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die gute Meldung vorweg: Der TBC-Fall am Bundesrealgymnasium Kufstein scheint ein Einzelfall zu bleiben. Zumindest weisen alle bislang bei Kontaktpersonen ausgewerteten Untersuchungen keine Auffälligkeiten auf. Das teilte der Landespressedienst nach Rücksprache mit dem Amtsarzt gestern mit.

Wie berichtet, war bei einem 17-jährigen Asylwerber aus Afghanistan offene TBC festgestellt worden. Einige Eltern fühlten sich darüber schlecht oder zu spät informiert. Ein Umstand, der auch FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger zu Ohren gekommen war. Er kündigte eine Anfrage im Landtag über die Abläufe an. Ein Problem sei laut Abwerzger, dass die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen in Erstaufnahmezentren angeblich nicht automatisch an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet werden.

Seitens der Behörde war betont worden, dass der Jugendliche „im Vorjahr ärztlich und radiologisch untersucht worden ist. Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht krank.“ Aber bei der Landessanitätsdirektion gab es die Einschätzung, dass der Jugendliche die Erkrankung bereits in sich trug. Das Problem bei Tuberkulose: „Bei guter Immunabwehr werden die Bakterien in kleinen Knötchen ‚abgekapselt‘, verbleiben aber in der Regel im Körper und die Erkrankung kann bei geschwächter Abwehr wieder auftreten und sich ausbreiten“, teilt der Landespressedienst mit.

Was die Information anbelangt, betont man dort die „weitreichenden Maßnahmen“, die man seit Montag unternommen habe. Es soll auch keine zeitliche Verzögerung bei der Untersuchung der Schüler in der 23-köpfigen Klasse sowie der weiteren Kontaktpersonen gegeben haben. „Eine zeitliche Verzögerung ist alleine schon durch das standardisierte Vorgehen der Behörden, das auch in diesem Fall strikt eingehalten wurde, auszuschließen“, betont man beim Pressedienst.

Der Unterricht am Bundesrealgymnasium lief indes ganz normal weiter. „Die Fehlzeiten der Schüler weisen in dieser Woche auch keine signifikante Erhöhung auf“, heißt es. Aber selbstverständlich war eine „gewisse Besorgnis bei den Eltern zu verzeichnen“. Der erkrankte Jugendliche, der in Kirchbichl mit Geschwistern und Eltern untergebracht ist, ist übrigens einer von sechs Asylwerbern, die das Gymnasium besuchen.

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die besonders die Lunge betrifft. Die Bakterien können das Lungengewebe zerstören oder sich auch auf andere Organe ausbreiten. Die Ansteckungsgefahr ist jedoch geringer als z. B. bei Masern.